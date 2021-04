Saoedische woestijn witgekleurd door onweer met hagel (video)

Opmerkelijke beelden de laatste week uit de woestijn van Saoedi-Arabië.

Er vallen veel buien, een stad als Mekka heeft met overstromingen te kampen en tijdens sommige onweersbuien hagelt het zo hard en langdurig dat de woestijn onder een dikke, witte laag bedekt wordt, meldt weer.nl

Door de hagel is het zo wit dat het net lijkt of er sneeuw ligt. Veel Saoediërs trekken erop uit om te kijken. Verspreid over het grote land ontstaan bijna dagelijks zware onweersbuien, die veel water en soms dus ook langdurig hagel meebrengen.

Verder is er veel gebliksem en gedonder. Het gaat soms zo hard dat hele gebieden in korte tijd onder water komen te staan. De Saoediërs, die aan regen niets gewend zijn, vinden het prachtig en trekken met hun terreinwagens de woestijn in om door het water te rijden.



Af en toe komt het tot langdurige hagel. De hagel wordt door de waterstromen meegenomen en op lagergelegen plekken gedumpt. Daar ontstaan dan dikke lagen waar de mensen die er doorheen lopen tot over hun middel in wegzakken.

In vlakkere woestijngebieden, waar het water minder snel wegloopt, kan de hagel een gesloten laag vormen die soms vele centimeters dik wordt en de woestijn spierwit kleurt. Dan is het wit niet meer van dat van sneeuw te onderscheiden.



Het levert bijzondere plaatjes op van een totaal witte woestijn, met hier en daar een kameel erin en veel enthousiaste mensen die in hun dunne kleding door de hagellaag rennen.

Veel mensen scheppen het ijs op en nemen het mee in een koelbox om thuis aan familie te laten zien. Want dit is voor het gebied natuurlijk ongekend.

