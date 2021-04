Hevige regenval in Mekka (video)

Mekka is dinsdag getroffen door zware onweersbuien die gepaard gingen met hagelbuien.

In verschillende regio's in Saoedi-Arabië is veel regen gevallen. Veel wijken staan blank.

De zwaarste regenval werd gerapporteerd in het noorden en noordwesten van de stad, vooral in Al-Shara'i, Al-Abdeyah, Al-Adel, Umrah en het centrale deel van de Grote Moskee.

Hulpdiensten hebben meermaals moeten uitrukken om te reageren op waterophoping in verschillende gebieden. Vooral in de wijken zonder waterafvoernetwerken of gebieden waar waterafvoersystemen niet voldoende functioneren.

