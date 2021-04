Minister: kabinet houdt vliegverbod altijd in achterzak

Het kabinet kan straks vluchten uit gebieden met veel coronabesmettingen verbieden, ook nog als het verplicht is om bij aankomst vanuit zo'n gebied in Nederland in quarantaine te gaan.

Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op vragen van de Kamer hierover. Experts van het RIVM zeggen dat die quarantaineplicht "in plaats van het vliegverbod" kan worden ingevoerd, maar zo'n verbod houdt zowel Kamer als kabinet "in de tas", benadrukte de bewindsvrouw.

Veel partijen vinden dat het vliegverbod achter de hand moet worden gehouden, onder meer omdat er twijfels zijn over de effectiviteit van de quarantaineplicht. Als er een nieuwe zorgwekkende virusvariant opduikt, kan het nodig zijn om vluchten uit die landen op advies van het RIVM of het OMT alsnog tegen te houden, vindt het kabinet.

De grootste partij, de VVD, twijfelt juist over het "stapelen" van regelingen. De quarantaineplicht biedt een "volwaardig beschermingsniveau", maar het verbod kan "binnen een dag" worden ingesteld als de experts zeggen dat dit toch noodzakelijk is, benadrukt Van Nieuwenhuizen. Recent stelde het kabinet een vliegverbod in voor vluchten uit India, waar het virus zich snel verspreidt. Ook dat was volgens haar in een dag geregeld.



De bewindsvrouw is blij met het mogelijke alternatief dat de verplichte quarantaine voor inreizigers biedt, omdat een vliegverbod grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft.

Verder benadrukte Van Nieuwenhuizen dat het kabinet Nederlanders heus niet zal adviseren naar risicogebieden te reizen. Tot 15 mei geldt een algemeen negatief reisadvies, daarna wil het kabinet per land of regio beslissen of het verantwoord is ernaartoe te reizen. De minister wil niet "vooruitlopen op een kabinetsbesluit", maar verwacht dat het kabinet relatief terughoudend zal zijn met positieve adviezen.

© ANP 2021