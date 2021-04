EU ontkracht Spaanse claims over Marokkaanse tomaten

De Spaanse Europarlementariër Clara Aguilera beweerde dat de invoer Marokkaanse tomaten een bedreiging vormt voor "de stabiliteit van de tomatenmarkt" in de Europese Unie (EU).

EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides ging daar niet in mee.

Aguilera beweerde dat Marokko de importquota van de EU overschrijdt en dat geïmporteerde Marokkaanse tomaten bewust foutief worden geëtiketteerd als zijnde afkomstig uit Spanje, tegen het zere been van Spaanse boeren.

In reactie daarop zei Kyriakides dat er 297 aantijgingen over vermoedelijke fraude in de EU zijn gedaan in 2019. De Commissie heeft van de klagende lidstaten echter geen informatie ontvangen over frauduleuze etiketteringen over de oorsprong van geïmporteerde groenten en fruit.



"Als een controle bepaalt dat de producten niet aan de eisen voldoen, kunnen ze in ieder geval niet in de EU op de markt worden gebracht.", zei Kyriakides. "De handelaars heeft de optie handelswaar aan te passen zodat deze aan de eisen voldoet, na goedkeuring door de nationale controle-instantie kunnen de producten worden verkocht of van de markt worden verwijderd.", voegde ze toe.

Volgens de strenge richtlijnen van de EU moeten leveranciers het land van oorsprong vermelden op alle facturen, evenals andere begeleidende documenten. Het land van herkomst moet ook op de verpakking van het product worden vermeld, zowel bij de groothandel als in de detailhandel.



Met betrekking tot de tomatenquota van de EU gaf de commissaris aan dat onder de overeenkomst tussen de EU en Marokko de exportquota voor tomaten reeds zijn vastgesteld.

Vorig seizoen exporteerde Marokko ongeveer 423.000 ton tomaten naar de EU, daarvan viel 256.000 ton onder de genoemde quota.



De beslissing van de EU-commissaris is wederom een tegenslag voor de Spaanse landbouw. Begin april heeft de Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski een verzoek van de Spaanse Europarlementariër Mazaly Aguilar afgewezen.

De politicus van de extreemrechtse partij VOX had de EU verzocht de invoer van Marokkaanse landbouwproducten te herzien.

© MAROKKO.NL 2021