Marokkaanse Koninklijke familie wint juridische strijd over Nadorcott-mandarijnen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft in het voordeel van de Marokkaanse koninklijke familie geoordeeld in een juridische strijd tegen een Spaanse boer

De Nadorcott-mandarijn stond centraal in het 15-jaar durende juridische getouwtrek.

De Marokkaanse koninklijke familie sleepte de Spaanse boer Jose Canovas Pardo voor de rechter nadat hij in 2006 begon met het cultiveren van zijn bos van 4.457 Nadorcott-mandarijnenbomen in Alhama de Murcia in Zuidoost-Spanje. De mandarijnvariëteit behoort echter toe tot Nador Corr Protection, eigendom van de koninklijke familie van Marokko.

Op dat moment beheerde de Spaanse onderneming Gestion de Licencias Vegetales (GESLIVE) de exclusieve licentie voor de rechten van de mandarijnvariëteit. GESLIVE heeft Pardo meermaals formeel gevraagd te stoppen met het telen van de mandarijnsoort.



De afgelopen 15 jaar werd de zaak uitgevochten in Spaanse rechtbanken. In 2011 nam het Spaanse 'Club de Variedades Vegetales Protegidas' de inbreukprocedure over en verzocht ze Pardo nogmaals de teelt van de mandarijnvariëteit te staken en al het plantmateriaal van die mandarijnsoort te vernietigen. De organisatie vorderde ook € 35.000 als schadevergoeding.

Na lang heen en weer schakelen, waarbij de rechtbank wisselde tussen een uitspraak in het voordeel van de Spaanse boer en Nador Corr Protection, oordeelde de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 april uiteindelijk in het voordeel van Nador Corr Protection.



De Nadorcott-mandarijnen waren ook het onderwerp van een andere gerechtelijke strijd tussen de Marokkaanse eigenaren en wetenschappers van de Riverside Universiteit in California. Daar werd een soortgelijke variant van het fruit ontwikkeld.

Voor Marokko is de nieuw ontwikkelde soort 'Tango' in wezen hetzelfde als het ras dat zijn oorsprong kent in Marokko. Tango wordt echter in Spanje en andere plaatsen zoals Zuid-Afrika onder een andere naam verkocht. In 2016 oordeelde het Communautair Bureau voor Plantenrassen van de Europese Unie in het voordeel van de Tango-variëteit.

