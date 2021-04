Algerijnse minister beschuldigt Marokko van belemmeren totstandkoming Arabische Maghreb Unie

De Algerijnse minister van Communicatie Omar Belhimer heeft wederom hard uitgehaald naar buurland Marokko.

Volgens Belhimer is Marokko de totstandkoming van de Arabische Maghreb Unie (UMA) bewust aan het dwarsbomen.

In een verklaring aan de Algerijnse media zei Belhimer dat de decennialange impasse bij de vorming van de UMA voornamelijk te wijten is aan de ondermijning van de regionale solidariteit door Rabat.

Belhimer verbloemde de aanhoudende vijandelijkheden van zijn land richting Marokko en beschuldigde Rabat ervan de oprichting van de regionale unie te willen verhandelen in ruil voor de Algerijnse steun voor het separatistische Polisario-Front.



"Ons land is een pionier in het verdedigen van de noodzaak van de unie. Maar helaas leidde de patstelling van Marokko, die tot uiting kwam in de ruil van de unie met het opgeven van de steun aan het Polisario-front door Algerije, tot deze blokkering die niemand dient", aldus Belhimer. Ook de voorman van de Algerijnse politieke partij Movement of Society for Peace-partij (MSP) Abderazak Makri maakte soortgelijke opmerkingen.

Het is niet de eerste keer dat Belhimer Rabat demoniseert. Eerder beschuldigde hij Marokko er van Algerije te verdrinken in wapens en drugs. De verklaring kwam vlak nadat Marokko bekend maakte mediwiet te gaan legaliseren.



Eerder deze maand nodigde de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita Algerije uit om deel te nemen aan het door de VN geleide politieke proces om conflict in de Sahara op te lossen.

In een toespraak tot de internationale gemeenschap ter gelegenheid van de opening van het Senegalese consulaat in Dakhla op 5 april zei Bourita dat de gedocumenteerde steun van Algiers aan Polisario cruciaal is geweest voor de continuïteit van het conflict.



"Terwijl Marokko zijn toestemming heeft gegeven voor de aanwijzing van een persoonlijke VN-gezant voor de Sahara, heeft Algerije op haart beurt het proces belemmerd en gehandeld tegen haar officiële verklaringen", verklaarde Bourita.

Hij sloot zijn verklaring af met een oproep aan Algerije om "verantwoordelijkheid te nemen" in de Sahara en een kans te geven aan vrede en stabiliteit.



Handreiking

Ondanks een diepgewortelde en steeds groter wordende rivaliteit met buurland Algerije pleit Marokko al geruime tijd voor verzoening en dialoog. De Marokkaanse koning Mohammed VI zei "optimistisch en hoopvol" te zijn en dat Marokko open staat voor alle voorstellen en initiatieven vanuit Algerije om het conflict op te lossen. Aldus de monarch in zijn toespraak ter gelegenheid van de Groene Mars in 2018.

Meer recent zei de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani bereid te zijn de grenzen met het buurland te heropenen zodra Algerije daar klaar voor zou zijn. Desondanks heeft Algerije aangedrongen op een totale mediaoorlog in een poging de reputatie van Marokko op het wereldtoneel te schaden.



Arabische Maghreb Unie

Hoewel de Unie in 1989 in Marrakech werd opgericht, heeft het orgaan sinds 1994 geen topconferentie meer gehouden.

In 2019 heeft Koning Mohammed VI -ter gelegenheid van de 20e verjaardag van zijn troonsbestijging- de buurlanden uitgenodigd om een ​​eind te maken aan de solidariteitscrisis in de Maghreb-regio. Hij riep op om de roadmap naar regionale eenheid en solidariteit nieuw leven in te blazen.

"We zijn optimistisch en hoopvol dat we kunnen werken aan de vervulling van het streven van de Maghrebijnse bevolking naar eenheid, complementariteit en integratie", zei de koning.

© MAROKKO.NL 2021