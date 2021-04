Spanje stuurt nog eens 23 jongeren terug na collectieve migratiepoging

Spanje gaat wederom een groep migranten terugsturen naar Marokko.

Het betreft 23 jongeren die afgelopen weekend probeerden zwemmend de grens met Ceuta over te steken.

De Spaanse autoriteiten evacueerden woensdagochtend al een tweede lichting immigratiekandidaten bestaande uit 40 personen, daarvoor werden al 30 jongeren teruggestuurd.

De migranten zijn vanuit de Bab Ceuta-oversteek met bussen overgebracht naar het hoofdkwartier van de politie in Tetouan, waar ze onder curatele werden gesteld.



In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen is slechts een klein aandeel van de migranten afkomstig uit Fnideq. Van de 23 personen die woensdagavond vertrokken, was slechts één jongeman afkomstig uit Fnideq, 13 anderen komen uit Chefchaouen, 5 uit Tetouan en twee uit Tanger en Martil.

Aanvankelijk werd gedacht dat de gehele groep jongeren afkomstig was uit Fnideq. De regio doorgaat een economische crisis als gevolg van de sluiting van de grens met Ceuta. Voor velen was de grensovergang een belangrijke inkomstenbron.

