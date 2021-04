Drone van het Israëlische leger neergestort in het noorden van Gaza

buitenland 29 apr 0:26

Het Israëlische leger zei woensdag dat een Israëlische drone is neergestort in het noorden van Gaza tijdens een "routineoperatie in het gebied".

Avichay Adraee, een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten (IDF), bevestigde het nieuws in een verklaring op Twitter en voegde eraan toe dat er "geen zorgen zijn over gelekte informatie". Een bron van één van de Palestijnse verzetsgroepen in Gaza meldt dat de drone in beslag is genomen door zijn groep, zonder verdere details te geven. Gaza is sinds vrijdag getuige van een militaire escalatie waarbij Palestijnse verzetsgroepen raketten vanuit Gaza richting Israëlische gebieden hebben afgevuurd. Maandag heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu defensieminister Benny Gantz gemachtigd om Gaza aan te vallen als er nog steeds raketten worden afgevuurd.

De ontwikkelingen in Gaza vonden plaats nadat in Jeruzalem botsingen waren uitgebroken tussen Palestijnen en Israëlische bezettingstroepen. Sinds vorige week donderdag zijn meer dan 130 Palestijnen gewond geraakt bij schermutselingen tussen Israëlische bezettingstroepen en lokale bewoners in Jeruzalem, waarbij ook minstens 100 Palestijnen zijn vastgehouden. De geweldsuitbarsting van donderdag begon bij een van de toegangspunten van de ommuurde historische binnenstad nadat de politie de toegang had afgesloten naar plekken waar Palestijnen normaliter samenkomen in de islamitische vastenmaand ramadan.

Verschillende extremistische joodse groeperingen hebben opgeroepen om Palestijnen aan te vallen. De situatie kwam verder op scherp te staan toen extreemrechtse joden Palestijnen gingen aanvallen en "dood aan de Arabieren" scandeerden. Palestijnse gebieden, waaronder de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, worden sinds 1967 door Israël bezet. De Israëlische bezetting wordt volgens het internationaal recht als illegaal beschouwd. © MAROKKO.NL 2021