Fnideq: 3 agenten aangehouden na videobeelden mishandeling jonge migrant (video)

In Fnideq zijn drie agenten van de hulptroepen opgepakt nadat videobeelden opdoken waarin te zien was dat één van de agenten een jonge migrant ernstig mishandelt.

Het incident gebeurde woensdag nabij de Bab Ceuta-grensoversteek. Beelden van de mishandeling worden massaal gedeeld op het internet.

Op de beelden is te zien dat een agent een ongewapende jongeman minutenlang mishandelt terwijl twee andere collega's toekijken. De agenten zijn onderdeel van het veiligheidsteam dat moet toezien op de grenscontrole met de Spaanse enclave Ceuta.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldde woensdagmiddag al een onderzoek te zijn gestart naar het incident. Niet lang daarna werd de identiteit van de agent vastgesteld. Alle drie agenten zijn aangehouden en zitten vast, in afwachting van het gerechtelijk onderzoek.



De sfeer is gespannen in Fnideq nadat afgelopen weekend meer dan 100 jongeren hebben gepoogd om de grensovergang met Ceuta over te steken. Een deel deed dat zwemmend, een ander deel bestormde het grenshekwerk. De collectieve migratiepoging mislukte grotendeels. Met uitzondering van enkele gevallen werden de meesten opgewacht door de Spaanse Guardia Civil.

Als gevolg van het slechte weer waren de Spaanse agenten genoodzaakt de jonge mannen, die zichtbaar worstelden met de hoge golven, op te pikken. Ze werden aan wal opgewacht door het Rode Kruis, daarna werden ze gearresteerd. Ook maandagochtend deden enkele waaghalzen nog een poging om zwemmend de grens over te stekken.



Een groot deel van de onderschepte migranten is inmiddels weer uitgezet naar Marokko. De autoriteiten in Fnideq hebben met de Spaanse autoriteiten bedongen dat de jongeren terug konden komen.

De migranten zijn in groepen teruggestuurd naar Fnideq, waar ze met bussen werden overgebracht naar het hoofdkwartier van de politie in Tetouan, waar ze onder curatele werden gesteld, in afwachting van het onderzoek.



Aanvankelijk werd gedacht dat groep jongeren grotendeels afkomstig zou zijn uit Fnideq. De regio doorgaat een economische crisis als gevolg van de sluiting van de grens met Ceuta. Voor velen was de grensovergang een belangrijke inkomstenbron.

Van de 23 jongeren die woensdagavond werden uitgezet was er echter slechts één afkomstig uit Fnideq, 13 anderen komen uit Chefchaouen, vijf uit Tetouan en twee uit Tanger en Martil.

