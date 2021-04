Helft van compensatie-aanvragen in toeslagenaffaire goedgekeurd

Van 14. 000 ouders die slachtoffer werden in de toeslagenaffaire is vastgesteld dat ze recht hebben op compensatie.

Van ruim 11. 000 mensen die zich vóór 15 februari meldden voor compensatie is de aanvraag vooralsnog niet goedgekeurd. Dat laat het ministerie van Financiën weten, naar aanleiding van berichtgeving van dagblad Trouw.

Volgens Trouw is het crisis bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Er zijn zorgen over de haalbaarheid van de deadline, adviezen van juristen worden in de wind geslagen en het verloop onder personeel is groot, schrijft de krant.

Dat aanvragen niet zijn goedgekeurd, kan verschillende redenen hebben, zegt een woordvoerder. Sommige mensen die om compensatie vroegen hebben nooit kinderopvangtoeslag gekregen, of er is geoordeeld dat zij terecht toeslag moesten terugbetalen. In sommige gevallen had de (ex-)partner al compensatie aangevraagd.



Niet definitief dicht

Voor de 11.000 mensen die nu zijn afgewezen, zit de deur niet definitief dicht. Alle 25.000 dossiers van voor 15 februari zijn aan een ‘lichte toets’ onderworpen. Van de afgewezen dossiers volgt op een later moment nog een integrale beoordeling, die tot een andere conclusie kan leiden.

De 14.000 maken deel uit van de groep van grofweg 25.000 mensen die zich voor 15 februari meldden bij de Belastingdienst. Beloofd was dat diegenen die er recht op hadden uiterlijk 1 mei zouden worden betaald.



Begin volgende week

Een deel van deze mensen is al uitbetaald, deze week volgen er meer. Volgens het ministerie "wordt er enorm hard gewerkt" om de deadline te halen. In principe belanden de uitbetalingen uiterlijk begin volgende week op de rekening van de gedupeerden.

"Wie we deze week niet kunnen bereiken, betalen we op het volgende betaalmoment op 12 mei." Het gaat dan om mensen die al wel groen licht hebben voor de compensatie, maar met wie nog geen contact is geweest over de uitbetaling. Ook kan het dat mensen de uitbetaling later willen, bijvoorbeeld omdat ze nog met schuldeisers te kampen hebben.

Vorige week werd bekend dat zo'n vierhonderd gedupeerde ouders ten onrechte een brief hadden gekregen dat ze niet in aanmerking kwamen voor compensatie. Nog eens 1350 ouders kregen ook zo'n bericht, van hen is nog onduidelijk of het onterecht was. De mensen uit deze groepen die wel recht op compensatie hebben, zullen ook later worden uitbetaald.

