Europees Parlement stemt in met invoering coronacertificaat

Met het bewijs moet het vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden.

Het Europees Parlement stemt in met de invoering van een EU-breed erkend, gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of is hersteld van de ziekte en voldoende antilichamen heeft.

De lidstaten mogen houders van het certificaat niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of een coronatest eisen, stelt het parlement.

Het parlement stemde met 540 voor, 119 tegen en 31 onthoudingen in met het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van zo'n door alle lidstaten erkend digitaal of papieren certificaat met een QR-code, maar wil wel een paar veranderingen.



Zo wil het parlement dat het document "EU Covid-19-certificaat" gaat heten in plaats van Digitaal Groen Certificaat zoals het dagelijks EU-bestuur voorstelt. Ook moet het certificaat niet worden beschouwd als een reisdocument en moet het systeem na twaalf maanden worden geschrapt.

De certificaathouders zijn in principe ingeënt met door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurde coronavaccins zoals die van Pfizer, Janssen, AstraZeneca en Moderna, maar lidstaten kunnen zelf bepalen of ze ook mensen die bijvoorbeeld een Russisch of Chinees vaccin hebben gekregen worden toegelaten.



Buiten de EU

Het parlement is ook akkoord dat burgers van buiten de EU met een erkend coronacertificaat kunnen komen. Brussel is al in contact met de Amerikanen om te bekijken hoe dat gerealiseerd moet worden, met als voorwaarde dat EU-burgers met een certificaat dan ook in de VS worden toegelaten zonder extra eisen.

Het waarborgen van de privacy van gebruikers van het certificaat is voor veel partijen een belangrijke voorwaarde. "De persoonsgegevens worden niet centraal opgeslagen", zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA). "Daarnaast is het verboden om iemands reisbewegingen te volgen. Zo behoud je als reiziger zelf de controle over je eigen data."



D66-collega Sophie in 't Veld: "Als je naar een ander Europees land reist, dan hoeft de overheid daar alleen te weten of je geen gevaar voor de volksgezondheid bent. Meer niet. Daarom beperkt het certificaat zich tot enkel die relevante informatie."

Economie

Vera Tax (PvdA) wijst erop dat het certificaat ook helpt de economie te herstellen. "Bedrijven en werknemers in de toeristische sector zijn zwaar getroffen door Covid-19. Voor hen biedt dit reiscertificaat perspectief op herstel. Daarnaast is het certificaat niet alleen goed nieuws voor reislustige Europeanen, maar ook voor inwoners van grensregio’s en mensen die hun familie en vrienden in het buitenland weer eens willen opzoeken."



Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is blij met het resultaat. "Dit is een belangrijke stap richting vrij en veilig reizen deze zomer", twittert ze. Het parlement, de lidstaten en de commissie gaan nu onderhandelen over de details van het 'coronacertificaat'.

Volgens Von der Leyen moet het systeem eind juni operationeel zijn.

© MAROKKO.NL 2021