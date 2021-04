Badr Hari keert in juli terug in de ring: 'hij wil wraak nemen'

Badr Hari keert op 17 juli terug in de ring. Het zwaargewicht neemt het dan op tegen de Poolse kickbokser Arkadiusz Wrzosek, tijdens het evenement Glory 78 in Rotterdam Ahoy.

Vechtsportbond Glory onderzoekt de mogelijkheden om ook weer wat publiek toe te laten tijdens het gala komende zomer.

Hij ging op 19 december in Rotterdam in zijn partij tegen de Benjamin Adegbuyi in de derde ronde knock-out, waardoor hij wereldkampioen Rico Verhoeven voorlopig nog niet mag uitdagen in een titelgevecht. De 36-jarige Hari is nog wel de nummer drie op de ranglijst van de kickboksbond.

Toch was stoppen geen optie voor de Marokkaan, zegt GLORY-topman Robbie Timmers tegen NU.nl. "Badr was heel erg teleurgesteld in zichzelf. Maar er is echt geen sprake van geweest dat GLORY hem heeft moeten overhalen. Al snel wilde hij weer een nieuw gevecht."



Hari is volgens kickboksorganisatie Glory gebrand op revanche. "Hari wil als nummer 3 van de ranglijst wraak nemen en laten zien waarom hij nog steeds een van de beste vechtsporters ter wereld is", laat Glory weten.

De 28-jarige Wrzosek, die vanwege zijn lengte van 2,01 meter luistert naar de bijnaam 'Hightower', staat vijf plaatsen lager op de ranking dan Hari. Tweeënhalf jaar geleden kwam hij voor het laatst in actie onder de vlag van Glory, toen hij in Chicago afrekende met Demoreo Dennis.



Glory 78 is via een stream exclusief te zien tegen betaling. De organisatie onderzoekt nog wel of er in beperkte mate publiek aanwezig kan zijn bij het gala in Ahoy. Glory 79 en Glory 80 staan gepland voor september en december. De data van deze evenementen worden later dit jaar bekendgemaakt.

