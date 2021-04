'Aanpak racisme in Rotterdam en binnen politie prioriteit'

Racisme en discriminatie moeten worden tegengegaan in Rotterdam en binnen de Rotterdamse politie.

Dat laten de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en politiechef Fred Westerbeke weten in een reactie op de petitie die BIJ1 hen donderdag aanbood, met daarin de ontslageis van de agenten die zich racistisch uitlieten in een omstreden politieappgroep.

De petitie werd gestart door de Rotterdamse tak van BIJ1 en is ondertekend door ruim 18.800 mensen. De partij wil dat de agenten die de discriminerende opmerkingen maakten worden ontslagen. Ook wil BIJ1 dat bekend wordt in welke wijken de agenten werkzaam zijn "omdat ouders het recht hebben om te weten of hun kinderen veilig zijn op straat".

Westerbeke benadrukte nogmaals de urgentie om racisme en discriminatie binnen de Rotterdamse politie-eenheid aan te pakken en zei dit ook als een van zijn grootste prioriteiten te zien.



Aboutaleb heeft aangekondigd gesprekken te organiseren in de Rotterdamse wijken om de gevoelens en zorgen over racisme en discriminatie bespreekbaar te maken. "Maar er is ook barmhartigheid nodig om nader tot elkaar te komen." In het najaar nodigt hij de indieners van de petitie uit voor een vervolggesprek om zo de vinger aan de pols te houden bij het verder tegengaan van racisme en discriminatie in de stad.

Appgroep

Eind juni vorig jaar maakte NRC bekend dat Rotterdamse agenten in 2019 racistische opmerkingen maakten in de zogenaamde Jan Smit-appgroep met collega’s. Aboutaleb zei destijds dat er voor agenten die zich racistisch uiten geen plaats is in het korps.



Later stelde hij dat de agenten, die hun excuses hebben aangeboden, een tweede kans verdienen. Onlangs kwam aan het licht dat er ook discriminerende berichten over de 16-jarige vermoorde Hümeyra zijn gedeeld, voor Rotterdam BIJ1 reden om Aboutaleb te vragen nu de daad bij het woord te voegen.

De vijf betrokken agenten kregen in februari een schriftelijke berisping, de lichtst mogelijke straf die de politie aan medewerkers kan opleggen. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zei de zaak niet als een incident te zien en wil dat er een breder onderzoek naar discriminatie binnen het politiekorps komt.



Begin april maakte de politie bekend dat de betrokken agenten van hun team Delfshaven zijn verplaatst naar een andere plek binnen de organisatie.

Motie van afkeuring

DENK en Nida in de Rotterdamse gemeenteraad hebben begin april een motie van afkeuring ingediend tegen Aboutaleb en de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. Beide partijen vinden de aanpak van de burgemeester te slap.



Eerder riep ook Controle Alt Delete op om de agenten te ontslaan, de Amsterdamse organisatie keert zich tegen politiegeweld en etnisch profileren. "Je bent niet geschikt om in de meest multiculturele stad van Nederland te werken. Je bent dan überhaupt niet geschikt om met mensen te werken.", zei Jair Schalkwijk namens Controle Alt Delete.

DENK wil in samenwerking met de politie komen tot een meldplicht voor discriminerend gedrag. Ook moet in de toekomst een zwaarder sanctiemechanisme worden ingevoerd handhaven voor politiefunctionarissen die discriminerende uitingen doen of discriminerend handelen.

