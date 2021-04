Marokko bouwt nieuwe grote begraafplaats in Rabat vanwege ruimtegebrek

Lokale autoriteiten in Rabat werken aan een nieuwe mega-begraafplaats in de stad om het dreigende tekort te voorkomen.

Met een bezettingsgraad van 90% zijn zeven van de 12 begraafplaatsen in de Marokkaanse hoofdstad Rabat bijna vol, .

De nieuwe begraafplaats zal 26 hectare beslaan en zal een gemiddelde begrafeniscapaciteit hebben van 5.000 overblijfselen per jaar, waardoor deze 26 tot 30 jaar operationeel kan zijn.

Voor de aanleg van de begraafplaats wordt 18 hectare geschonken door het Ministerie van Islamitische Zaken. De resterende acht hectare is nu nog privé-eigendom van zo'n 100 gezinnen. De gemeente zal het land gebruiken en de gezinnen compenseren, zegt gemeenteraadsvoorzitter Abderrahim Lakraa. Een budget van 5 miljoen DH (€ 460.000) is toegewezen voor het project.



Lakraa benadrukte dat de gemeente meer uitbreidingsprojecten op andere begraafplaatsen gaat uitvoeren om het ruimtetekort aan te pakken.

De meeste begraafplaatsen in Rabat kampen met een tekort aan ruimte. Zeven van de twaalf begraafplaatsen in Rabat hebben een bezettingsgraad van meer dan 90%.



Drie andere zijn al verzadigd, waaronder de begraafplaats Allal Ben Abdellah in Hassan, de begraafplaats Zourara (Prestigia) in Agdal-Ryad en de begraafplaats Hajjaj in Yacoub El Mansour.

De uitbreidingswerkzaamheden aan de Essadike-begraafplaats in de industriële wijk in El Youssoufia nabij Rabat zijn onlangs afgerond. De uitbreiding beslaat een terrein van meer dan 2,5 hectare, waardoor de begraafplaats nog twee jaar in bedrijf kan zijn. De begraafplaats heeft een bezettingsgraad van 50%.

© MAROKKO.NL 2021