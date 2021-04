Vaccinatiecampagne Marokko: huidige fase betreft ruim 1,8 miljoen nieuwe gegadigden

Na de vaccinatie van de eerste groep eerstelijnwerkers, 60-plussers en chronisch zieken is maandag gestart met de inenting van burgers van 55 tot 60 jaar.

Dat komt neer op bijna 1,8 miljoen nieuwe gegadigden. De derde fase werd enerzijds ingeluid omdat het land 500.000 doses van het Chinese Sinopharm-vaccin heeft ontvangen. Anderzijds werden de doelen van de tweede fase behaald.

De vorige fase startte eind februari met de inenting van chronisch zieken en burgers van 60 tot 65 jaar. Begin april werd het tempo van de campagne opgevoerd nadat deze in de weken daarvoor vertraagde.

Ondanks de start van de nieuwe fase zal het tempo van de campagne echter relatief laag blijven, in afwachting van nieuwe leveringen die de komende dagen worden verwacht.



"We hebben meer dan 97% van de eerste doelstellingen behaald. Hierdoor kunnen we naar een nieuw fase gaan", meldt een woordvoerder van het zorgministerie aan nieuwsdienst Medias24. Een percentage van 100% kan echter nooit worden gehaald. "De vaccinatie is vrijwillig en sommige mensen willen niet gevaccineerd worden. Anderen stierven voordat ze konden worden ingeënt".

"Voor chronisch zieke patiënten die zijn aangemeld bij AMO en particuliere verzekeringen, bevindt de vaccinatie zich in een vergevorderd stadium". In de nieuwe fase worden 1,78 miljoen extra mensen ingeënt, maar met de huidige voorraad vaccins kunnen slechts 250.000 extra mensen worden gevaccineerd.



Als er geen zicht is op nieuwe leveringen zal de toedieningssnelheid van het vaccin gelijk blijven aan het huidige gemiddelde, namelijk slechts tienduizenden vaccinaties per dag. Een fractie van het aantal van 300.000 per dag dat tijdens het hoogtepunt van de campagne werd toegediend, en nog veel verder weg van de beoogde 500.000 per dag.

"We moeten een paar dagen wachten in afwachting van nieuwe leveringen. (...) Als alles goed gaat, zullen we meer hoeveelheden van het Sinopharm-vaccin ontvangen". Sinds 22 januari 2021 heeft Marokko in totaal acht leveringen ontvangen:

7 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin vanuit het Serum Istitute Of India (verdeeld over drie levering op 22 januari, 11 en 24 februari);

2 miljoen doses van het Sinopharm-vaccin vanuit China (verdeeld over vier leveringen op 27 januari, 16 februari, 7 maart en 26 april);

307.000 doses van het AstraZeneca-vaccin vanuit Zuid-Korea als onderdeel van het COVAX-programma (8 maart).

In totaal heeft het land dus 9.307.000 doses waarmee het theoretisch mogelijk is om 4.653.500 mensen te vaccineren met twee doses.