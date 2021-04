Strengste lockdown tot nu toe in Turkije

buitenland 29 apr 19:07

In Turkije is de strengste lockdown tot nu toe in de coronacrisis begonnen. In de strijd tegen het virus gaat het hele land 2,5 week vrijwel helemaal op slot.

Duizenden inwoners van Istanbul en andere grote steden vertrokken nog snel voordat de lockdown van kracht werd, wat tot veel verkeer leidde. Deskundigen waarschuwen in Turkse media voor de massale uitreis. Dit is niet het moment om op vakantie te gaan, aldus een hoogleraar. "Mensen moeten de lockdown niet zien als een kans om naar hun zomerhuisje of resort te gaan. Dit kan het aantal infecties alleen maar verhogen." Tot de vroege maandagochtend van 17 mei mogen de inwoners van het zwaar getroffen land alleen nog met een geldige reden naar buiten, zoals boodschappen doen. Scholen zijn dicht. Reizen tussen Turkse steden is uitsluitend mogelijk met toestemming. Er gelden uitzonderingen voor toeristen.

Lockdown tot na ramadan

Supermarkten mogen de deuren enkel op bepaalde tijdstippen openen en moeten op zondag sluiten. Kritiek is er op het besluit om de verkoop van alcohol te verbieden. De lockdown geldt tot na de ramadan en het aansluitende Eid ul-Fitr. De bouwsector en een reeks andere bedrijven worden niet getroffen door de maatregelen. Vakbonden bekritiseren dat 70 procent van de werknemers gewoon moet blijven werken. Bovendien is er voor de gedwongen thuisblijvers geen financiële steun door de overheid voorzien.

Turkije kampt sinds enkele weken met torenhoge coronacijfers. De Turken moeten het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de 5000 per dag of anders een enorme prijs betalen, aldus president Erdogan. In Turkije zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 4,78 miljoen besmettingen vastgesteld, waaronder 39.700 doden. © ANP 2021