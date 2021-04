Burenruzie Fez: Man overleden na steekwond in geslachtsdelen

marokko 29 apr 20:17

In Fez is dinsdag een man overleden nadat hij door zijn buurman in zijn geslachtsdelen werd gestoken.

Het incident gebeurde dinsdag in de wijk Lapita in Fez. Een burenruzie escaleerde en liep uit op een vechtpartij waarbij één van de mannen de ander meermaals neerstak in zijn kruis en onderbuik. Volgens ooggetuigen overleed het 30-jarige slachtoffer terwijl hij bloedend naar zijn voordeur kroop. De dader sloot zich op in zijn woning uit angst voor represailles van de familie van het slachtoffer. De politie heeft de verdachte aangehouden en is een onderzoek gestart. © MAROKKO.NL 2021