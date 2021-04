Noord-Marokko verwacht recordproductie landbouwseizoen

Alle indicatoren wijzen er op dat het huidige landbouwseizoen een recordproductie zel registreren

Dat meldt het regionale landbouwdirectoraat van de regio Tanger-Tétouan-Al Hoceima donderdag.

De regenval die sinds het begin van dit jaar in het noorden van het land is geregistreerd heeft gunstige omstandigheden gecreëerd om de graanteelt te versnellen en de toestand van herfstgewassen te verbeteren, met name peulvruchten en suikergewassen.

Het gaat om meer dan 344.000 hectare granen, 17.103 hectare peulvruchten, 59.900 hectare voedergewassen en 6.926 hectare suikerplanten, meldt het landbouworgaan in een verklaring.



Volgens het directoraat kent de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima een grote diversiteit in de productie van groenten, met name aardappelen, tomaten, uien, knoflook., erwten, bonen, rapen, komkommerachtigen, meloenen en rode bessen.

De extreem hoge neerslag heeft ook bijgedragen aan de groei van planten en bomen en tot de verbetering van de kwaliteit van vruchten zoals olijven en citrusvruchten.



Ook heeft de regenval geholpen bij het verbeteren van plantbedekking en weidegronden en daarmee ook tot de toename van voederproducten voor vee. Landbouwminister Aziz Akhannouch liet vorige week weten dat de veestapel met drie procent is toegenomen.

De neerlag in de noordelijke regio's registreerde op 28 april meer dan 602 mm, een toename van 15% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

