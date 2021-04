Israël beveelt Palestijnse families om hun huizen te evacueren

De Israëlische autoriteiten hebben donderdag Palestijnse families in een dorp in de noordelijke Jordaanvallei bevolen om hun huizen te evacueren.

De Israëlische bezetters geven aan dat het gebied ten noordoosten van de bezette Westelijke Jordaanoever wordt vrijgemaakt voor militaire oefeningen.

Moataz Basharat, een hoge functionaris die toezicht houdt op de activiteiten van Israëlische nederzettingen, zei dat Israëlische troepen de inwoners van het dorp Hamsa al-Fawqa hebben geïnformeerd dat ze hun huizen moeten evacueren omdat er vanaf aanstaande maandag militaire oefeningen zullen plaatsvinden.

Basharat veroordeelde de gedwongen evacuatie en omschreef ze als het deporteren van de bevolking en het opleggen van vrijheidsbeperkingen.



Ook het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken hekelde de evacuatieplicht en zei dat het besluit "een ware test is van de blijvende geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap in haar vermogen om haar verplichtingen na te komen en haar verantwoordelijkheden op zich te nemen bij het stoppen van rassendiscriminatie en bezetting."

In het gebied werd eind vorig jaar ook al woningen gesloopt door de Israëlische bezetters. Het dorp is een van de 38 bedoeïenendorpen die geheel of gedeeltelijk in een veld liggen dat door Israël tot militaire zone is verklaard.



Het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) schat dat in de eerste zeven weken van 2021 ongeveer 200 Palestijnse woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn gesloopt door de Israëlische autoriteiten.

Daarbij zijn ten minste 285 mensen ontheemd, waaronder 150 kinderen.

© MAROKKO.NL 2021