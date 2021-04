MRE-overschrijvingen: helft begunstigden ontvangt regelmatige betalingen

In de helft van de gevallen van internationale overboekingen betreft het regelmatig terugkerende transacties.

Dat wil zeggen dat begunstigden om de twee maanden (of vaker) geld ontvangen uit het buitenland, blijkt uit een studie van Bank al-Maghrib (BAM) en de Wereldbank.

De maandelijkse overboekingen hebben meestal betrekking op vrouwen van wie de echtgenoot in het buitenland woont of bejaarde ouders die worden ondersteund door kinderen.

De andere helft betreft incidentele overboekingen en geschieden vaak bij terugkerende gelegenheden zoals religieuze feestdagen, zomervakanties en de aanvang van het schoolseizoen. Ook gebeuren de incidentele overboekingen tijdens onvoorziene omstandigheden zoals medische aangelegenheden.



In de meeste gevallen hebben de afzender en de ontvanger de keuze tussen verschillende aanbieders van geldovermakingsdiensten. De meeste deelnemers hebben minimaal twee financiële instellingen in de nabije omgeving om een ​​overboeking op te nemen.

In de helft van de onderzochte gebieden, vooral in stedelijke en voorstedelijke gebieden, zijn er ook filialen van commerciële banken die soortgelijke diensten aanbieden. Banken bieden hun eigen overboekingsservice aan, maar zijn vaak ook tussenpersoon van internationale geldovermakingsdiensten. In gevallen waarin financiële instellingen verder weg liggen zijn ontvangers genoodzaakt te reizen naar gebieden die meer dichtbevolkt zijn.



Volgens BAM wordt de keuze van dienstverlener en de overboekingsmethode veelal bepaald door de afzender. In alle onderzochte regio's zijn minimaal twee diensten beschikbaar van twee internationale geldovermakingsdiensten, blijkt uit het onderzoek. Bankoverschrijvingen worden in geringe mate gebruikt (12% gebruikt ze wel eens), terwijl 62% van de ontvangers ook een bankrekening heeft.

De kosten die gepaard gaan met de internationale overboeking wordt meestal betaald door de afzenders. Begunstigden beschouwen de overboekingen vaak onterecht als gratis. Ook wordt de kostprijs nooit genoemd als criterium bij de keuze voor een internationale geldovermakingsdienst. Wel speelt de eenvoud en de snelheid van de dienst een belangrijke rol.



Ontvangers geven de voorkeur aan geldovermakingsdiensten boven bankinstellingen, zelfs als ze zelf een bankrekening hebben. De nabijheid van het ophaalpunt is daarbij het belangrijkste argument. De kwaliteit van de dienstverlening (sfeer, eenvoud, snelheid en professionaliteit) gelden als tweede argument.

De meeste ontvangers beschouwen de dienstverlening van betalingsinstellingen als een dienst die voor iedereen bedoeld is, in het bijzonder voor de arbeidersklasse, plattelandsbewoners, laagopgeleiden of analfabeten. De overboeking via de bank wordt daarentegen vaak gezien als 'ingewikkeld', en daardoor meer bedoeld voor geletterden en hoogopgeleiden. Alle deelnemers geven aan tevreden te zijn over de huidige manier van werken.



De meesten ontvangers kijken na het ontvangen van het geld nauwelijks op de transactiebon. Enkel het ontvangen bedrag wordt vergeleken met het bedrag op de bon. Vrijwel alle respondenten gaven aan begrepen te hebben dat de wisselkoers kan fluctueren.

Een aantal kijkt vooraf naar de koerst en het tarief, zonder dat dit een gedragsverandering impliceert.

