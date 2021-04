Eerste gevallen 'Indiase coronavariant' vastgesteld in Frankrijk

In Frankrijk zijn de eerste gevallen vastgesteld van de B.1.617-variant van het coronavirus, die in India momenteel voor torenhoge besmettingsaantallen en dodentallen zorgt.

Die aankondiging kwam donderdagavond laat van het Franse ministerie van Volksgezondheid.

Het eerste geval, dat donderdag is vastgesteld, betreft een vrouw uit zuidwest-Frankrijk die onlangs naar India was gereisd, meldde het ministerie. Ook de andere twee besmette personen, uit het zuidoosten van Frankrijk, waren recentelijk in India.

India breekt de afgelopen weken het ene grimmige coronarecord na het andere. Honderdduizenden nieuwe besmettingen en zo'n tweeduizend geregistreerde coronadoden per dag zijn er inmiddels nauwelijks meer een uitzondering.



De ziekenhuizen in het land zijn zwaar overbelast en kampen met grote tekorten.

Meerdere Europese landen, waaronder sinds maandag ook Nederland, proberen de 'Indiase variant' buiten de deur te houden middels een vliegverbod.

