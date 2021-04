Gevangene Guantanamo Bay gaat klacht indienen bij VN

Een gedetineerde van de Amerikaanse marinebasis en gevangenis voor terreurverdachten Guantanamo Bay gaat bij de Verenigde Naties een klacht indienen

Hij wordt naar eigen zeggen al 19 jaar willekeurig wordt vastgehouden, heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Gevangene Abu Zoubaydah zegt te zijn gearresteerd en gemarteld na de terreuraanslagen van 11 september 2001.

De klacht, die gericht is tegen de Verenigde Staten en zes andere landen, wordt vrijdag ingediend bij de VN-werkgroep voor willekeurige detentie. Zoubaydah wil dat die adviesgroep van onafhankelijke experts tussenbeide komt in zijn zaak.

Zoubaydah, nu 50, is van Palestijnse afkomst en werd geboren in Saudi-Arabië. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA beschouwde hem als een hooggeplaatst lid van de terreurorganisatie al-Qaeda en verdacht Zoubaydah ervan dat hij deelnam aan de voorbereidingen van de aanslagen van 11 september.



Volgens zijn advocaat werd Zoubaydah in 2002 in Pakistan gearresteerd en aan de Amerikanen overgedragen. Die zouden hem in meerdere gevangenissen hebben vastgehouden.

Zoubaydah zou daarbij al 83 keer het slachtoffer zijn geworden van 'waterboarding', een inmiddels verboden martelmethode waarbij een gevangene herhaaldelijk bijna wordt verdronken of verstikt met behulp van water.



Zoubaydah werd in 2003 overgeplaatst naar Guantanamo Bay, waar hij nog altijd wordt vastgehouden zonder te zijn aangeklaagd en zonder perspectief op vrijlating. De CIA heeft inmiddels erkend dat Zoubaydah geen lid van al-Qaeda is of is geweest. "Zijn detentie heeft geen wettelijke basis onder het internationaal recht en is in overtreding van alle beginselen van een eerlijk proces", aldus de advocaat van de gevangene.

Zoubaydah wil dat de VN-werkgroep concludeert dat de VS hem moeten vrijlaten en wil dat de zes andere landen die bij zijn detentie betrokken zouden zijn (het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Afghanistan, Litouwen, Polen en Marokko) alles in het werk stellen voor zijn vrijlating, inclusief het aanbieden van asiel.



