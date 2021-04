Nederlanderschap Syriëgangers mocht ingetrokken worden

Het Nederlanderschap van zes Syriëgangers is terecht ingetrokken. De uitreizigers zijn daarmee ongewenst verklaard, heeft de Raad van State vrijdag geoordeeld.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) besloot het Nederlanderschap van zes uitreizigers in te trekken, een zeer zware maatregel. Zij deed dat omdat die zich hadden aangesloten bij een terroristische organisatie.

Sinds de wet over het Nederlanderschap in 2017 is gewijzigd, kan de Nederlandse nationaliteit worden ingetrokken als een persoon zich aansluit bij een groepering die op een lijst van terroristische organisaties staat.

Drie van de zes personen om wie het nu gaat, zijn eerder bij verstek veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Voor de andere drie bestaan ambtsberichten van inlichtingendienst AIVD waaruit blijkt dat zij waren aangesloten bij verschillende terroristische organisaties.

De Raad van State ziet hierin voldoende grond voor het besluit dat - zoals de instantie het zelf omschrijft - "niet lichtvaardig" genomen mag worden.

© ANP 2021