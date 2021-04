Europarlementariër Ara-Kovacs bekritiseert Spaanse verwelkoming 'bekende crimineel' Ghali

Europarlementariër Attila Ara-Kovacs heeft kiritische vragen gesteld over de recente aankomst van Polisario-president Brahim Ghali in Spanje.

"Als Europese burger vraag ik me af: hoe kan de Spaanse regering toestaan ​​dat een bekende crimineel (B. Ghali, Polisario) Europa binnenkomt?", schreef de Hongaarse politicus op Twitter.

Het besluit van Madrid is "een verwerpelijke samenwerking op veiligheidsniveau met een persoon wiens activiteiten altijd in strijd zijn geweest met de Europese waarden", betoogde hij.

De Polisairo-leider kwam vorige week aan in Spanje waar hij werd opgenomen in een ziekenhuis, naar verluidt voor behandeling tegen het coronavirus. Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen voor medische hulp maar de mensenrechtenschender werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten, meldde het tijdschrift Jeune Afrique.



Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis. Ghali wordt echter door Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen in de Sahara. Naar verluidt heeft Algiers met Madrid onderhandeld dat Ghali niet zou worden gearresteerd. Het "oneerlijke" onderonsje is tegen het zere been van Rabat.

Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken kwam zondag met een officiële reactie op het besluit, waarin om opheldering werd gevraagd over de opvang van Ghali. Rabat liet in een verklaring weten het besluit van Madrid om Ghali te verwelkomen te "betreuren".



De zet van Spanje zou ook in strijd zijn met "de geest van partnerschap en goed nabuurschap". De verklaring herinnert eraan dat Ghali wordt gezocht voor ernstige oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten.

Advocaten van de slachtoffers van Ghali hebben een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbank voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast heeft een internationale mensenrechtenorganisatie Spanje opgeroepen de mensenrechtenschender op te pakken.

