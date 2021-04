Vermeende slachtoffer Radi: stop politiseren verkrachtingszaak (video)

Hafsa Boutahar, het vermeende verkrachtingsslachtoffer van de gearresteerde journalist Omar Radi heeft de Marokkaanse pers opgeroepen te stoppen met het politiseren van het strafproces.

Boutaher deed de oproep in een videoboodschap. Ze richtte zich in haar oproep voornamelijk op schrijver Hassan Aourid, die volgens haar onwaarheden en onnauwkeurigheden vespreidt.

Boutahar werkte samen met journalist Radi bij nieuwsdienst Le Desk en beschuldigde hem ervan haar in juli 2020 te hebben verkracht. De Marokkaanse politie arresteerde Omar Radi eind juli 2020 voor zijn vermeende betrokkenheid bij de verkrachtingszaak.

In haar oproep zegt Boutaher verrast te zijn door de verklaring van Aourid waarin hij de autoriteiten opriep de vermeende verkrachter vrij te laten. Aourid en andere journalisten koppelen de arrestatie en het bijzonder langer voorarrest van journalist Radi aan de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in Marokko.



Boutaher bekritiseerde de opvattingen van veel collega-journalisten waarin de indruk wordt gewekt dat ze samen werkt met de Marokkaanse staat om een kritische collega-journalist veroordeeld te krijgen. Radi werd in maart 2020 veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Kort daarna werd hij in verband gebracht met spionageactiviteiten, de autoriteiten verdenken hem er van gelden te hebben aangenomen van buitenlandse inlichtingendiensten. Hij werd meerdere keren opgeroepen voor verhoor. In een opmerkelijke wending werd hij maanden later gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de verkrachtingszaak.



"Ik ben een Marokkaanse vrouw die door een bepaalde persoon is verkracht en een klacht tegen hem heeft ingediend", zegt Boutaher. Volgens haar proberen journalisten de zaak te politiseren en wordt daarbij voorbijgegaan aan het bewijs in de verkrachtingszaak.

"Het is mijn recht om een ​​klacht in te dienen tegen iedereen die mijn waardigheid schendt, journalisten genieten geen immuniteit om onze eer te schenden. Ik heb het volste vertrouwen in de gerechtelijke procedures en ik respecteer de onafhankelijkheid van de rechtsstaat", aldus Boutaher.



Het is niet de eerste keer dat het vermeende verkrachtingsslachtoffer naar buiten treedt. In maart riep ze een persconferentie bijeen om haar verhaal te vertellen. Daarbij bekritiseerde ze vooral de mensenrechtenorganisaties in Marokko die volgens haar te weinig voor haar hebben gedaan en zich te snel hebben geschaard achter de vermeende verkrachter Radi.

Ook was de persconferentie bedoeld om "vrouwen aan te moedigen in hun strijd voor gerechtigheid, vrijheid en institutionele bescherming".

