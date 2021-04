Nieuwe levering Chinees vaccin aangekomen in Marokko

De vijfde levering van het door Marokko bestelde coronavaccin van het Chinese Sinopharm is vrijdag aangekomen in Casablanca.

Het gaat om een half miljoen vaccins. Tot dusver heeft Marokko 2,5 miljoen doses ontvangen van het Chinese vaccin tegen het coronavirus.

Maandag kwam ook al een lading van het Chinese anticorona-middel aan. De aankomst van begin deze week luidde de nieuwe fase van de nationale vaccinatiecampagne in. Met de inenting van burgers van 55 tot 60 jaar wordt het aantal gegadigden voor het vaccin uitgebreid met 1,8 miljoen burgers.

De nieuwe zending vaccins is hard nodig in Marokko. Het tempo van de vaccinatiecampagne stagneerde de afgelopen weken doordat de voorraad uitgeput raakte. Het land had tot vandaag in totaal 9,3 miljoen vaccins ontvangen, daarmee kunnen theoretisch 4,65 miljoen burgers volledig worden gevaccineerd. Het land heeft inmiddels ​​4,26 vervolgprikken toegediend.



Ondanks de start van de nieuwe fase, en de aankomst van een miljoen vaccins deze week, zal het tempo van de campagne echter relatief laag blijven, in afwachting van nieuwe leveringen die de komende weken worden verwacht.

In totaal heeft Marokko 40 miljoen doses van het Chinese vaccin besteld, door leveringsproblemen is echter minder dan 10 procent van het bestelde aantal ontvangen. De president van het Nationale Volkscongres van China Li Zhanshu beloofde begin april dat Marokko op korte termijn 10 miljoen doses zou ontvangen.



