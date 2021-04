Moskee in Noordwest-Frankrijk opnieuw mikpunt racisten

buitenland 30 apr 18:58

Een moskee in het noordwesten van Frankrijk is voor de tweede keer in drie werken beklad met racistische leuzen.

Op de muren van het gebedshuis in Rennes stonden donderdagavond slogans als 'Wakker worden Frankrijk', 'We waarschuwden u, immigratie is dodelijk' en 'Geen islamisering'. Op 11 april was de moskee ook al het doelwit van een soortgelijke aanval. De Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin had de moskee bezocht en verklaarde dat dergelijke daden niet konden worden getolereerd. De Franse Moslimraad heeft de aanval op de moskee veroordeeld. © MAROKKO.NL 2021