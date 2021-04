Brussel wenst meer hulp van Marokko bij terugdringen irreguliere migranten

De Europese Unie (EU) gaat de fondsen verhogen om meer hulp van Marokko te krijgen bij het tegengaan van irreguliere migratie.

De Spaanse nieuwsdienst El Pais meldde eerder deze week dat lidstaten van de Europese Unie op zoek zijn naar manieren om de hulp van Marokko veilig te stellen. Het Noord-Afrikaanse land speelt een belangrijke rol op het gebied van migratiebeheer en helpt Spanje het aantal irreguliere migranten te verminderen.

"Rabat eist meer geld en dat het belang van de financiële hulp wordt erkend op de Europese migratieraad, zoals eerder ook is gedaan met Libië en Turkije", citeerde El Pais een document van de Europese Commissie. Het document erkent het belang van Marokko als een belangrijke partner die aanzienlijke inspanningen heeft geleverd bij het beheren van migratiestromen.

Met de toename van het aantal irreguliere migranten op de Canarische Eilanden, moeten de banden tussen de EU en Marokko "wereldwijd worden herzien op basis van langetermijndoelstellingen", leest het document.



De EU is van mening dat de herstart van hun nieuwe financiële kader voor 2021-2027 en het instrument voor nabuurschapsbeleid een "ideale gelegenheid is om een ​​keerpunt te markeren" in de banden tussen Marokko en de EU.

Het orgaan heeft een budget van € 79.5 miljard en € 9.53 miljard extra voor noodgevallen. Marokko wil graag één van de begunstigden van het programma zijn en heeft volgens El Pais "hoge financiële verwachtingen".



Eigen migranten terugnemen

De EU zoekt niet alleen hulp bij migratiebeheer, maar wil ook dat Marokko de terugkeer van eigen irreguliere migranten faciliteert. Volgens El Pais werden in 2019 bijna 35.000 Marokkanen gedwongen de EU te verlaten, maar slechts 29% van hen keerde daadwerkelijk terug.

Brussel wil ook meer werk maken van de vrijwillige terugkeer van migranten. Van elke negen onwelkome migranten die naar de Europese Unie reizen, keert er maar één vrijwillig terug, zegt de Europese Commissie. Dat moeten er veel meer worden en daarom wil de commissie de terugkeer soepeler maken en onder meer terugkeerders helpen in hun eigen land een nieuw leven op te bouwen.



Zolang er nog weinig schot zit in de medewerking van bijvoorbeeld Marokko kan de EU zelf al veel verbeteren, vindt de commissie. Zo moeten de regels voor en de begeleiding van vrijwillige terugkeerders beter op elkaar en op die in andere EU-landen aansluiten. Dat moet voorkomen dat zij in procedureel niemandsland belanden of uit het zicht verdwijnen.

Migratiebeheer

Een aantal EU-landen, waaronder Spanje en Frankrijk, werken al geruime tijd samen met Marokko op het gebied van migratie. Het Noord-Afrikaanse land stopte tientallen irreguliere migratiepogingen op weg naar Spanje en positioneerde zichzelf als een leider op het gebied van migratiebeheer.

In 2020 arresteerde de Marokkaanse politie 466 verdachten die naar verluidt verband hielden met 123 mensenhandelnetwerken. Ook werden 9.179 migratiekandidaten tegengehouden.

