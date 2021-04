Palestina betuigt condoleances over de stormloop in Israël

Palestina betuigde vrijdag haar condoleances aan Israël over de dodelijke stormloop tijdens een Joods religieus festival in het noorden van Israël.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft zijn medeleven betuigd met het overlijden van tientallen bedevaartgangers. Vrijdag kwamen minstens 45 mensen om het leven nadat paniek was uitgebroken tijdens een drukbezocht religieus feest.

Volgens de eerste berichten zou er een tribune zijn ingestort, maar de hulpdiensten schreven de vele doden en gewonden later toe aan een stampede. Er zouden zeker 150 personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis "een zware ramp".

Het Franse persagentschap AFP meldt op basis van de hulpdiensten dat minstens twintig gewonden in kritieke toestand verkeren. Mensen zouden in de verdrukking zijn geraakt doordat er paniek was uitgebroken. Op beelden is te zien dat op de rampplek lijken op een rij zijn gelegd, bedekt met reddingsdekens of stukken plastic.



De Palestijnse president Mahmoud Abbas stuurde een condoleancebericht naar de Israëlische president Reuven Rivlin. "Palestina bidt voor degenen die zijn omgekomen en voor de families van de slachtoffers", zei Abbas.

Hij wenste een snel herstel toe aan degenen die bij het incident gewond waren geraakt. Israël heeft zondag tot een dag van nationale rouw uitgeroepen.

