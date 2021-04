Journalist Omar Radi stopt met hongerstaking, na 22 dagen

Journalist Omar Radi heeft vrijdag een eind gemaakt aan zijn 22 dagen durende hongerstaking.

Radi begon zijn hongerstaking op 9 april en heeft deze vrijdag moeten staken om gezondheidsredenen, dat heeft zijn vader Driss Radi bekend gemaakt op Facebook.

De 34-jarige journalist wordt vervolgd voor spionage; de autoriteiten verdenken hem er van geld te hebben aangenomen van buitenlandse veiligheidsdiensten. Ook wordt hij verdacht van verkrachting.

De hongerstaking was bedoeld als protest tegen zijn bijzonder lange voorarrest. Hij werd in juni 2020 gearresteerd en zijn proces is inmiddels twee keer uitgesteld. Het proces van Radi werd deze week hervat, maar Radi weigerde deel te nemen aan het proces, dat door de coronamaatregelen op afstand gebeurde. Radi voerde aan dat hij graag fysiek aanwezig wil zijn in de rechtbank. De zitting wordt 18 mei hervat.



Radi startte zijn hongerstaking uit solidariteit met collega-journalist Slimane Raissone. Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit een maand langer vast dan Radi. Ook Raissouni wordt beschuldigd van verkrachting en startte zijn hongerstaking uit protest tegen zijn lange voorarrest.

Het proces van Raissouni is drie keer uitgesteld en wordt ook 18 mei hervat. De hongerstaking van Raissouni duurt inmiddels 23 dagen.



De twee journalisten hebben alle aantijgingen ontkend en ook hun aanhangers beweren dat het een "politiek proces" is. De Marokkaanse justitie heeft herhaaldelijk de voorlopige vrijlating van de twee journalisten geweigerd. De mannen worden in afzonderlijke zaken vervolgd, maar volgens critici van Rabat houden beide zaken verband met hun kritische publicaties.

Het vermeende verkrachtingsslachtoffer van Radi heeft vandaag van zich laten horen en benadrukte dat de zaak geen politiek proces betreft. Ook riep ze journalisten op te stoppen met het politiseren van de verkrachtingszaak.

