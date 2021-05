RIVM: Totaal aantal coronabesmettingen passeert 1,5 miljoen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn nu 1.502.562 Nederlanders positief getest. De RIVM-cijfers passeerden zaterdag de grens van 1,5 miljoen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 49.190 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 7027 bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat de cijfers van zaterdag zijn beïnvloed door een storing.

Niet alle GGD'en hebben daardoor alle meldingen van positieve testen door kunnen geven. Het betreft een andere storing dan die consumenten ervaren op de website coronatest.nl, als ze een afspraak willen maken of een uitslag willen opvragen. Naar verwachting worden de cijfers zondag bijgesteld.



Rotterdam telde met 326 de meeste positieve tests. Amsterdam volgt, daar kregen 256 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Utrecht werden 154 besmettingen vastgesteld en in Den Haag 119.

Het aantal gemelde sterfgevallen was het afgelopen etmaal 21. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 131 sterfgevallen, wat neerkomt op bijna 19 per dag.

