Zo zal het nieuwe Plaza de Toros in Tanger eruit zien

Het iconische Plazaade Toros in Tanger gaat eindelijk worden gerenoveerd

Nadat het gebouw decennialang is verwaarloosd zal de meest bekende arena van Tanger eindelijk worden hersteld.

Tussen de weg richting Tétouan en de Avenue Tangéroise Yacoub El Mansour ligt het Plaza de Toros. In 1950 ingehuldigd door de Spanjaarden die er vóór de onafhankelijkheid stierengevechten organiseerden, daarna was het tot 1970 het toneel voor diverse evenementen.

Al decennialang worden ideeën aangedragen om het iconische gebouw in oude glorie te herstellen. Het architecturale erfgoed in Hispano-Moorse stijl werd in 2016 geklasseerd als historisch monument. De gemeente Tanger besloot uiteindelijk een openbare aanbesteding uit te schrijven, geïnteresseerden konden plannen voordragen.



Architect Karim Hadj-Nassar maakt deel uit van het team dat uitgekozen is om dit deel van de geschiedenis van zijn geboorteplaats te rehabiliteren. Volgens Hadj-Nassar is de planning nog niet helemaal duidelijk, maar "het is een zeer ambitieus project voor de stad Tanger dat daarom vrij snel het daglicht zou moeten zien", zegt de architect in een gesprek met nieuwsdienst Medias24.

Met de renovatie gaat een bedrag gemoeid van 40 miljoen DH (€ 3,7 miljoen), lager dan de eerder toegezegde 50 miljoen DH (€ 4,6 miljoen).



Historische gevel “De belangrijkste beperking die ons werd opgelegd tijdens de architecturale selectiewedstrijd was eigenlijk om de gevel niet aan te raken of te vervormen en om deze terug te brengen in de oorspronkelijke staat in 1950.". Van daaruit zullen alle pleisters worden verwijderd die in de loop van de tijd zijn aangebracht. Ook alle openingen zullen worden hersteld, dichtgemaakte ramen en deuren zullen worden geopend.

“Daarbij zullen we ons moeten baseren op de historische foto's en op de geschiedenis van het gebouw om de gevels te herstellen zoals ze in eerste instantie waren.".



Plek voor 7.000 toeschouwers

Ook het aantal zitplaatsen zal worden teruggebracht van 13.000 naar 7.000. Door moderne veiligheidsvoorschriften moet het aantal nooduitgangen worden vermenigvuldigd.

Het aantal daadwerkelijke zitplaatsen kan nadien worden aangepast aan de verschillende soorten culturele shows, die elk een ander publieksgrootte vereisen. "Het aantal van 7.000 toeschouwers zal bedoeld zijn voor grote shows zoals het TanJazz-festival, maar de arena kan ook worden aangepast aan kleinere evenementen om 2.000 of 3.000 mensen te huisvesten in podia met onafhankelijke toegang voor elk type show", legt Hadj-Nassar uit.



Horeca

Afgezien van culturele evenementen staat de bouw van een aantal horecagelegenheden al gepland, deze opereren onafhankelijk van de arena en moeten zowel theatergasten als voorbijgangers kunnen bedienen.



"Er zullen ook verschillende versnaperingen zijn voor elk type evenement dat in het gebouw zal worden gepland", onthult Hadj-Nassar.

Door de ligging van de arena, aan de nationale weg richting Tetouan aan de ingang van de stad, is het gebouw sterk bepalend voor het prestige en de status van Tanger.

De renovatie herstelt het karakter en imago van Tanger als culturele stad.

