Israëlische reisagenten in Marokko niet blij met faciliteiten Meknes

De groep reisagenten is in het land om nieuwe toeristische locaties in het land te markeren zodat Marokko een groter aantal Israëlische toeristen kan ontvangen.

De Israëlische reisdelegatie kwam twee weken geleden aan in Marokko en heeft onlangs ook regio Meknes aangedaan. De groep was duidelijk teleurgesteld in het gebrek aan toeristische faciliteiten van de regio. Volgens de reisprofessionals zorgen de gebreken voor een negatief beeld van de koningsstad en draagt deze niet bij aan het binnenhalen van toeristen.

Zo bekritiseerde de delegatie onder meer de afwezigheid van openbare toiletten. Ook is Meknes "duur" als gevolg van de hoge prijskaartjes voor toeristische attracties en zijn er onvoldoende geclassificeerde hotels in de regionale hoofdstad Al Ismaïlia.



De delegatie was aanzienlijk positiever over het bezoek aan het nabijgelegen Fez, waar veel meer hotels en attracties zijn die toeristen kunnen aantrekken.

Vooral het gebrek aan openbare toiletten is een probleem. De sanitaire faciliteiten behoren volgens de delegatie tot de eenvoudigste basisfaciliteiten die door elke toeristische trekpleister moeten worden verstrekt.



Het hoofd van de delegatie gaf aan dat Meknes een grote aantrekkingskracht heeft voor joodse toeristen omdat veel joodse rabbijnen in deze stad zijn begraven. Het gebrek aan basisfaciliteiten kan er echter voor zorgen dat veel Israëlische touroperators de regio links zullen laten liggen.

De Israëlische delegatie, die ongeveer 30 toerismeprofessionals omvat, waaronder reisgidsen, promotors en eigenaren van reisbureaus, beloofde het aantal Israëlische toeristen naar Marokko te verhogen tot ongeveer 270.000 toeristen per jaar.

