Duitsland niet blij met Oktoberfest in Dubai

In Dubai vindt momenteel de World Expo plaats en het is de bedoeling dat op 7 oktober een heus Oktoberfest van start gaat.

Er komen 32 biertenten, een reuzenrad en zelfs een kopie van het standbeeld dat op het festivalterrein in München prijkt. Er treden Duitse bands en artiesten op en er wordt bezoek verwacht van Amerikaanse sterren als Arnold Schwarzenegger en Pamela Anderson.

Ook zullen er bezienswaardigheden te zien zijn als de 'langste bierbar ter wereld' en een meiboom van 60 meter hoog. Het festival, dat nog niet officieel bevestigd is, wordt mede georganiseerd door Charles Blume, de organisator van de Berlijnse Kerstmarkt. Volgens hem hebben de autoriteiten van Dubai al groen licht gegeven voor de plannen.

In Duitsland zijn ze echter niet blij met het aangekondigde festival. De Duitse stad München kondigde aan dat het beroemde bierfestival niet naar Dubai verhuist. Het iconische festival van München werd in 2020 geannuleerd vanwege de coronapandemie. Als gevolg van de aanhoudende impact van het virus in Duitsland is het nog maar de vraag of het festival dit jaar doorgaat.



Terwijl de Beieren hunkerden naar hun jaarlijkse culturele viering, waren velen ontzet toen ze zagen dat het Emiraat Dubai het festival zou organiseren. "We zullen alle juridische opties onderzoeken om ons Oktoberfest in München te beschermen", vertelde organisator Clemens Baumgartner aan het Duitse DPA-nieuws. Baumgartner verklaarde dat 'er maar één echt Oktoberfest is, en dat is in München.'"

Duitse media is verontwaardigd over de plannen van het hier-evenement in de buurt van de luxe jachthaven van Dubai. Elk jaar worden over de hele wereld zo'n 2.000 imitaties van het iconische festival georganiseerd, maar de plannen van Dubai van dit jaar raken een gevoelige snaar omdat de coronamaatregelen de komst van het festival in thuisbasis München bedreigen.



Duitse media berichtten over het evenement in Dubai niet als een "andere imitatie", maar als een plan om het oorspronkelijke Oktoberfest van München te "verplaatsen" naar het glinsterende, glamoureuze en steenrijke Dubai.

"De sultan heeft dorst", schreven Bild-verslaggevers, en voegde een verklaring toe van de Duitse bierfabrikant Anheuser-Busch die speculeerde dat ze "lichter bier" zouden moeten brouwen "vanwege de hitte daar." De tabloid citeerde organisator Baumgartner die zei: "een Oktoberfest in Dubai is net zo geloofwaardig als een pro-democratieprotest in Noord-Korea.

De hoge vaccinatiegraad van de VAE betekent wel dat het waarschijnlijker is dat Dubai dit jaar een groter Oktoberfest organiseert dan München. De opmerkelijke situatie onthult zowel de intensiteit van de Europese coronacrisis als het steeds 'ruimere karakter' van de Arabische stad in de Emiraten.

© MAROKKO.NL 2021