The Washington Post belicht strafproces journalisten Radi en Raissouni

In de Amerikaanse krant The Washington Post werd vrijdag een opiniestuk gepubliceerd over de persvrijheid in Marokko.

Het stuk grijpt het strafproces van Slimare Raissouni en Omar Radi aan om de aandacht te vestigen op de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en zelfs de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Het artikel roep de Amerikaanse president Joe Biden op het besluit van zijn voorganger Donald Trump te herzien en eerst te kijken naar de mensenrechten in Marokko. Volgens het artikel heeft het proces van Radi en Raissouni een politiek karakter en verdienen de gearresteerde journalisten de aandacht van Biden. "Twee bijzonder vooraanstaande journalisten zijn al drie weken in hongerstakingen die tragische gevolgen kunnen hebben", leest het artikel over de journalisten die sinds vorig jaar gevangen zitten, in afwachting van het strafproces.

"Ze moeten worden vrijgelaten voordat het regime meer politieke gunsten van de Verenigde Staten krijgt", aldus The Washington Post. Voorarrest

Omar Radi wordt vervolgd voor spionage; de autoriteiten verdenken hem er van geld te hebben aangenomen van buitenlandse veiligheidsdiensten. Ook wordt hij verdacht van verkrachting. De journalist beëindigde vrijdag zijn 22-dagen durende hongerstaking die hij startte als protest tegen zijn bijzonder lange voorarrest. Hij werd in juni 2020 gearresteerd en zijn proces is inmiddels twee keer uitgesteld.

Radi startte zijn hongerstaking ook uit solidariteit met collega-journalist Raisouni. Hij werd in mei 2020 gearresteerd en zit een maand langer vast dan Radi. Ook Raissouni wordt beschuldigd van verkrachting en startte zijn hongerstaking uit protest tegen zijn lange voorarrest. "Politiek proces"

De twee journalisten hebben alle aantijgingen ontkend en ook hun aanhangers beweren dat het een "politiek proces" is. De Marokkaanse justitie heeft herhaaldelijk de voorlopige vrijlating van de twee journalisten geweigerd. De mannen worden in afzonderlijke zaken vervolgd, maar volgens critici van Rabat houden beide zaken verband met hun kritische publicaties.

Volgens het artikel van de Amerikaanse krant is het "regime in Marokko steeds autocratischer geworden". Ook noemt de krant het "opvallend" dat beide journalisten worden beschuldigd van seksuele misdrijven. Het stuk verwijst naar een rapport van het Comité ter bescherming van Journalisten, dat in maart werd uitgebracht, waarin werd geconcludeerd dat beschuldigingen van seksuele misdrijven een middel zijn geworden voor de Marokkaanse autoriteiten om journalisten te straffen. De krant bekritiseert dat de borgstellingsaanvragen van de twee journalisten meerdere keren zijn afgewezen. Het artikel waarschuwt voor de gezondheidstoestand van de twee journalisten en roept op tot hun vrijlating. Het artikel verscheen voordat bekend werd dat Radi zijn hongerstaking heet opgeschort. Het vermeende verkrachtingsslachtoffer van Radi heeft vrijdag van zich laten horen en benadrukte dat de zaak geen politiek proces betreft. Ook riep ze journalisten op te stoppen met het politiseren van de verkrachtingszaak.