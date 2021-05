Bourita haalt hard uit naar Madrid: Rabat wacht nog steeds op reactie over Spaanse 'disloyaliteit'

Marokko wacht nog steeds op een "bevredigend en overtuigend antwoord" van de Spaanse regering over het besluit van Madrid om Polisario-president Brahim Ghali te verwelkomen.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita vrijdag tegen persbureau EFE.

Volgens Bourita heeft Marokko nog geen antwoord gekregen op vragen van de Marokkaanse regering over de omstandigheden rondom Ghali. De separatistenleider Ghali wordt in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen maar werd vorige week met open armen ontvangen om medische behandeling te ondergaan in een Spaans ziekenhuis.

"Waarom waren de Spaanse autoriteiten van mening dat het niet nodig is Marokko te informeren? Waarom gaven ze de voorkeur aan coördinatie met de tegenstanders van Marokko? Is het normaal dat we het nieuws moesten vernemen via de pers?", vroeg Bourita. "Is Spanje echt bereid de bilaterale betrekkingen met Marokko op te offeren voor Brahim Ghali?", voegde hij toe.



Bourita denkt dat de kwestie rondom Ghali een test is voor de "geloofwaardigheid en oprechtheid" van de relatie Madrid. Hij merkte op dat de Marokkaanse regering Spanje altijd heeft gesteund in het licht van het separatisme in Spaans Catalonië. "Toen Spanje met separatisme te maken kreeg was Marokko heel standvastig. Rabat weigerde elk contact met de afscheidingsbeweging en Madrid werd geïnformeerd over elke poging tot interactie vanuit de Catalanen", voegde Bourita eraan toe. "Toen de Catalanen ons vroegen om ze te ontvangen, eiste Rabat de aanwezigheid van iemand van de Spaanse ambassade.", benadrukte hij.

"Er zijn geen schijnbewegingen en er was geen sprake van steekpartijen in de rug", verduidelijkte hij. Alvorens de twee landen een stap voorwaarts kunnen zetten in de bilaterale betrekkingen moeten volgens Bourita eerst de zaken worden opgehelderd. "De kwestie is van fundamenteel belang voor Marokko".



Bourita beweerde dat de zaak rondom Ghali de "dubbelhartigheid en onverschilligheid" van Polisario weerspiegelt. "Terwijl de leiders het recht krijgen op een privévliegtuig en een nieuwe identiteit, hebben de vastgehouden inwoners van de Tindouf-kampen niet eens mondkapjes of ontsmettingsmiddelen om zich te wapenen tegen het coronavirus.".

"Ghali is een verkrachter die zijn daden normaliseerde middels slavernij, marteling, oorlogsmisdaden, rekrutering van oorlogskinderen en genocide", zegt Bourita. "Spanje is hier van op de hoogte en is bereid de relatie met Marokko op te offeren voor deze persoon?".



"Waar is de Spaanse gerechtigheid in dit alles? Heeft geen enkele rechter besloten dat het nodig is om op deze klachten in te gaan?", vroeg de minister, daarmee verwijzend naar de vele mensenrechtenorganisaties, juristen en slachtoffers die recentelijk de Spaanse autoriteiten hebben verzocht het aanhoudingsbevel te respecteren en Ghali te arresteren.

Volgens Bourita hebben Marokko en Spanje een "alomvattende partnerschap" op het gebied van politiek, economie, handel, humanitaire kwesties en veiligheid, "daarbovenop komt de immigratieproblematiek". De betrekkingen tussen de twee landen moeten volgens Bourita niet worden beschouwd als "een selectieve relatie".

"Wanneer het gaat om samenzwering met Algerije en de Polisario laat Spanje het afweten, maar als gaat over immigratie of terrorisme zijn we weer belangrijk.", zei Bourita. Hij onderstreepte dat Marokko weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.

"Migratie heeft een brede aanpak nodig, niet alleen een financiële aanpak: we moeten partners zijn en dezelfde visie delen bij het formuleren van strategieën, en niet alleen samenwerken bij de uitvoering in ruil voor een som geld", aldus buitenlandminister Bourita.

