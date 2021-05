Israëlische soldaten schieten Palestijnse vrouw neer op Westelijke Jordaanoever

Israëlische soldaten hebben zondag een Palestijnse vrouw neergeschoten in Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever.

Het Israëlische bezettingsleger beweert dat de vrouw probeerde soldaten neer te steken.

Volgens staatspersbureau Wafa is de vrouw gewond was geraakt op een kruispunt in de buurt van het Israëlische nederzettingenblok Gush Etzion. Geen enkele Israëlische soldaat raakte gewond.

De Israeli Broadcasting Corporation zei dat de vrouw, in de zestig, afkomstig was uit het dorp Husan, ten westen van Bethlehem, en in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

© Anadolu 2021