'Gerechtshof beveelt onderzoek naar Polisario-leider Ghali'

De onderzoeksrechter van het Gerechtshof in Madrid heeft een bevel uitgevaardigd om onderzoek te doen naar meerdere aantijgingen van foltering door Polisario-leider Brahim Ghali.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst Estrico News. De folteringsklachten werden ingediend door tientallen Marokkaanse Sahrawi-burgers in Madrid, de Canarische Eilanden en andere Spaanse steden.

Het bevel heeft betrekking op Polisario-president Ghali en 'minister' Al-Bashir Mustafa Al-Sayed. Beiden moeten voor de rechtbank verschijnen op respectievelijk 5 en 7 mei.

De Polisairo-leider kwam eind april aan in Spanje waar hij werd opgenomen in een ziekenhuis, naar verluidt voor behandeling tegen het coronavirus. Ghali wordt echter in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen.



De misdaden strekten zich uit van 1976 tot 1989 nadat verschillende Sahrawi-slachtoffers hem beschuldigden van marteling en onwettige opsluiting. Getuigen, onder wie El Kabch Mohamed Nafee, El Kharchi Lahbib en Chouiaar Mohamed Mouloud verschenen in maart 2014 voor het Spaanse Nationale Gerechtshof om te getuigen over de martelingen die in de Errachid-gevangenis plaatsvonden.

Rechter Pablo Ruiz van het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft Brahim Ghali in 2008 en 2016 voor de rechtbank gedaagd, de Polisario-voorman kwam echter niet opdagen.



Het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken erkende de aanwezigheid van Ghali in Spanje en gaf aan dat de leider van Polisario om "strikt humanitaire redenen" naar Spanje was overgebracht om medische zorg te ontvangen, zonder verdere verduidelijking. De aanwezigheid van Ghali heeft volgens de Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya geen effect op de betrekkingen met Marokko.

Verder bleef het akelig stil vanuit Madrid. De Spaanse regering heeft ook nagelaten te reageren op vragen van Rabat, die eerder al liet weten ontstemd te zijn over het besluit van Madrid om de separatistenleider met open armen te ontvangen. Rabat riep eerder al de Spaanse ambassadeur op het matje. De oorverdovende stilte leidde tot een hard betoog van de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita.



Advocaten van de slachtoffers van Ghali hebben een klacht ingediend bij de Spaanse rechtbank voor de activering van het tegen hem uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast heeft een internationale mensenrechtenorganisatie Spanje opgeroepen de mensenrechtenschender te arresteren.

Afgelopen weekend hebben meerdere Polisario-slachtoffers geprotesteerd voor de ingang van het ziekenhuis in Noord-Spanje waar Ghali vermoedelijk werd behandeld.

