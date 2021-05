Marokko: 'Eerste gevallen Indiase coronavariant vastgesteld in Casablanca'

In Marokko zijn de eerste gevallen vastgesteld van de B.1.617-variant van het coronavirus, die in India momenteel voor torenhoge besmettingsaantallen en dodentallen zorgt.

Die aankondiging kwam zondagavond van ziekenhuispersoneel in Casablanca, meldt de Marokkaanse pers. Het zorgministerie heeft de besmettingen nog niet bevestigd.

Hoewel de symptomen van de Indiase variant gelijk zijn aan voorgaande varianten, wordt deze toch als gevaarlijker beschouwd. De variant is besmettelijker en ook zijn antistoffen minder effectief tegen de mutant. Vaccins zijn nog wel effectief.

India breekt de afgelopen weken het ene grimmige coronarecord na het andere. Honderdduizenden nieuwe besmettingen en zo'n drieduizend geregistreerde coronadoden per dag zijn er inmiddels nauwelijks meer een uitzondering. De ziekenhuizen in het land zijn zwaar overbelast en kampen met grote tekorten.



De identificatie van de variant in India viel samen met de ongekende uitbraak van de epidemie in dat land. Er is een oorzaak-gevolgrelatie vastgesteld tussen het verschijnen van de coronavariant en de alarmerende uitbraak in India. Voorlopig heeft geen enkele wetenschappelijke studie de link bevestigd.

Marokko heeft eind april het vliegverkeer met India opgeschort in een poging de gevreesde virusvariant buiten de deur te houden. Ook Europese landen, waaronder sinds vorige week maandag ook Nederland, proberen met vliegverboden de komst van de 'Indiase variant' te voorkomen.

