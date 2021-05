Tinghir: Politie zet drones en honden in bij zoektocht naar vermist kind

De politie in Tinghir heeft politiehonden en drones ingezet om te zoeken naar een kind dat een paar dagen geleden verdween in de buitenwijken van Tinerhir.

De 4-jarige Ismael uit de regio Trabi is al een paar dagen zoek. De stad ligt in het binnenland tussen de Hoge Atlas in het noorden en de Anti-Atlas in het zuiden.

De verdwijning van dit kind veroorzaakte veel verontwaardiging in de regio. In het verleden zijn vaker kinderen spoorloos verdwenen.

Agenten van de koninklijke gendarmerie en andere leden van de hulpdiensten zoeken met bewoners naar het kind. Daarbij wordt sinds kort ook gebruik gemaakt van politiehonden en drones.

De onbemande luchtvaartuigen zijn bedoeld om moeilijk begaanbare gebieden af te struinen.

© MAROKKO.NL 2021