HCP: 73.000 meer werklozen in het eerste kwartaal van 2021

De arbeidsmarkt blijft de gevolgen van de coronacrisis voelen. In het eerste kwartaal van 2021 nam de werkloosheid toe, vooral onder jongeren en vrouwen.

Dat blijkt uit cijfers van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP. In het eerste kwartaal (Q1) van 2021 daalde de werkgelegenheid met 202.000 banen, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in de landbouw, bosbouw, visserij en industrie (inclusief ambachten) gingen banen verloren.

Het aantal werklozen steeg van 1.292.000 in Q1/2020 naar 1.534.000 Q1/2021, een toename van 242.000 (19 procent), daarvan verdampten 73.000 banen in het eerste kwartaal van 2021.

Het werkloosheidspercentage is tussen de eerste kwartalen van 2020 en 2021 met 2 punten gestegen, van 10,5% naar 12,5%.



De werkloosheid nam vooral toe onder jongeren van 15 tot 24 jaar (van 26,8 procent tot 32,5 procent) en vrouwen (14,3 procent tot 17,5 procent). Het werkloosheidspercentage voor afgestudeerden steeg met 2 punten, van 17,8 procent naar 19,8 procent.

Arbeidsparticipatie

Tussen het eerste kwartaal van 2020 en 2021 is de landelijke participatiegraad gedaald van 46 procent naar 45,5 procent. Het aandeel is in de laatste drie maanden echter toegenomen, eind 2020 noteerde deze namelijk nog 44,4 procent.



De participatiegraad op het platteland daalde van 53,3% tot 51,1% en steeg van 42,1% naar 42,6% in stedelijke gebieden. In hetzelfde kwartaal bedroeg de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen 49,5 punten, met een respectievelijke participatiegraad van 70,7 procent en 21,2 procent. In het eerste kwartaal van 2020 stond deze op 70,3 procent en 22,6 procent.

Arbeidsregio's

In vijf regio's woont 72 procent van alle werkende mensen van 15 jaar en ouder. De regio Casablanca-Settat loopt voorop met 22,5 procent werkenden, gevolgd door Marrakech-Safi (13,3 procent), Rabat-Salé-Kénitra (13,3 procent), Fès-Meknes (11,4 procent) en Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,2 procent).



Vier regio's vertonen een hogere participatiegraad dan het landelijk gemiddelde van 45,5 procent: Casablanca-Settat (48,6 procent), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (48,1 procent), Marrakech-Safi (46,8 procent) en Drâa-Tafilalet (46,4 procent). Anderzijds worden de lagere percentages opgetekend in de regio's Fès-Meknes (42,5 procent), Souss-Massa (42,3 procent) en de Oriental (41,6 procent).

Bijna driekwart van de werklozen (73 procent) is geconcentreerd in vijf regio's: In Casablanca-Settat is 27,5 procent werkloos, gevolgd door Rabat-Salé-Kénitra (13,1 procent), Fès-Meknes (12,5 procent), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (10,7 procent) en de Oriental (9,6 procent).

© MAROKKO.NL 2021