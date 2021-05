Duitsland verwerpt apartheidsklacht van mensenrechtengroep HRW tegen bezetter Israël

Duitsland heeft maandag een recent rapport van Human Rights Watch (HRW) afgewezen waarin staat dat Israël zich schuldig maakt aan apartheid

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert zei dat het standpunt van HRW "expliciet niet wordt onderschreven" door de Duitse regering.

"We denken niet dat dit een juiste beoordeling is", voegde Seibert eraan toe in een opmerkelijk en hoog uitzonderlijk tafereel waarin de bevindingen van een mensenrechtenorganisatie door een West-Europees land worden tegensgesproken, hoogstwaarschijnlijk ingegeven door het Duitse schuldgevoel richting het Joodse volk. Nazi-Duitsland heeft tijdens de tweede wereldoorlog meer dan zes miljoen joden vermoord.

Vorige week bracht HRW een 213-pagina's tellend rapport uit waarin Israël wordt beschuldigd van het plegen van apartheid en vervolging tegen het Palestijnse volk in de bezette gebieden.



Human Rights Watch benadrukt de term apartheid te gebruiken volgens het Statuut van Rome en het Apartheidsverdrag van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat er onmenselijke daden worden uitgevoerd met als doel overheersing van een raciale groep, terwijl een andere raciale groep systematisch wordt onderdrukt.

In het rapport zei de in New York gevestigde mensenrechtengroepering dat het dubbele beleid van Israël, geïnstitutionaliseerd in wetten, de rechten van Israëlische Joden bevoorrecht terwijl de rechten van Palestijnen werden onderdrukt.



HRW-directeur Kenneth Roth verklaarde dat miljoenen Palestijnen van hun fundamentele rechten worden ontzegd, zonder enige legitieme rechtvaardiging voor de veiligheid, enkel en alleen omdat ze Palestijns en niet Joods zijn. De zaak is volgens Roth "niet alleen een kwestie van beledigende bezetting.".

Israël verwierp het rapport en beschuldigde HRW ervan te zijn geïnstrumentaliseerd door de pro-Palestijnse beweging voor boycot, desinvestering en sancties (BDS).

