Marhaba 2021: MRE-minister kan nog geen uitsluitsel geven over zomervakantie-campagne

Het is nog niet duidelijk of de jaarlijkse zomervakantie-campagne Marhaba 2021 dit jaar zal doorgaan.

Het onderwerp stond vandaag op de agenda in de Tweede Kamer en MRE-minister Nouzha El Ouafi (Onderminister voor de Minister van Buitenlandse Zaken) gaf antwoord op een aantal mondelinge vragen over het onderwerp.

Volgens El Ouafi hangt de campagne af van drie factoren. "Allereerst is er de evolutie van de epidemiologische situatie in de gastlanden van Marokkanen over de hele wereld", zei El Ouafi. Veel landen zitten momenteel in de piek van de derde coronagolf of komen daar net uit.

Ook de "bekendmaking van de data voor de opening van de Marokkaanse land-, lucht- en zeegrenzen" speelt een rol, maar ook de "grensbepalingen van andere landen". De jaarlijks terugkerende welkomstoperatie wordt uitgevoerd in coördinatie met EU-landen zoals Spanje (Paso del Estrecho), Frankrijk en Italië.



De onderminister maakte bekend dat de verantwoordelijke commissie op 19 april bijeen is gekomen om de operatie voor te bereiden, met het oog op de verwachtte opheffing van de huidige reisbeperkingen in Marokko en Europa.

Al maanden wordt gespeculeerd over de grootschalige welkomstoperatie voor Marokkaanse diaspora. Gevreesd wordt dat de welkomstoperatie ook dit jaar niet doorgaat. In coronajaar 2020 werd de campagne geannuleerd door de uitbraak van het longvirus COVID-19.

De geruchten worden vooral aangewakkerd door berichtgevingen in de Spaanse pers. Spaanse en Marokkaanse rederijen zijn enkele weken geleden begonnen met het opstellen van een vlootplan. Het nieuws van de start van de voorbereidingen gaf een schrijntje hoop over een mogelijke zomervakantie in Marokko.



Voor de campagne worden jaarlijks verschillende maatregelen genomen om de doorgang van passagiers en voertuigen veilig en comfortabel te laten verlopen. Meer dan 1.000 maatschappelijk werkers, artsen, paramedici en vrijwilligers staan ten dienste van Marokkanen woonachtig in het buitenland als onderdeel van de welkomstoperatie.

De campagne vergt maanden aan voorbereiding in samenwerking met alle betrokken landen en is bedoeld om Marokkanen te ontvangen die in het buitenland wonen (MRE). De campagne gaat doorgaans gepaard met culturele evenementen en feestelijkheden.

In 2019 bezochten meer dan 2,5 miljoen Europese Marokkanen het vaderland gedurende de zomermaanden. In cijfers vertegenwoordigt de jaarlijks terugkerende oversteek de grootste reisbeweging van mensen en voertuigen tussen twee continenten ter wereld.

