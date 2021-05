OMT-advies: versoepeling bij 20 procent minder ziekenhuisopnamen

Om meerdere versoepelingen door te voeren moet eerst het aantal mensen met corona dat in een "lopend 7-daagsgemiddelde" in een ziekenhuis en intensive care wordt opgenomen, met 20 procent zijn afgenomen.

Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren dat aan het kabinet, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo'n daling ziet het OMT nu nog niet, aldus de minister.

Wel denkt het OMT dat de piek in de ziekenhuisopnames is bereikt en de kans op een verdere stijging is afgenomen, aldus De Jonge. Tegelijk staat in het nieuwe OMT-advies dat de druk op de zorg nu nog onverminderd groot is door het hoge aantal coronapatiënten.

Ook is het aantal mensen dat besmettelijk is, nog steeds hoog (ruim 170.000) en ligt het reproductiegetal op 1,03.



Het kabinet wacht nog zeker een week langer met de tweede fase van versoepelingen, zo werd dit weekend al bekendgemaakt.

Vanwege de hoge belasting op de zorg en het onzekere epidemiologische beeld, is versoepeling op dit moment niet verantwoord, schrijft De Jonge.

