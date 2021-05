Bill en Melinda Gates gaan scheiden

Multimiljardair Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan na 27 jaar huwelijk uit elkaar.

De Microsoft-oprichter (65) kondigde maandag via sociale media zijn scheiding aan.

"In de afgelopen 27 jaar hebben we drie geweldige kinderen grootgebracht en een stichting opgericht die over de hele wereld actief is", staat in een gezamenlijke verklaring. De twee blijven hun werk in de Bill & Melinda Gates Foundation voortzetten maar gaan als koppel niet verder. "We vragen om rust en ruimte voor onze familie nu we beginnen aan een nieuw hoofdstuk in ons leven beginnen."

De twee leerden elkaar kennen in 1987 in New York waarna Melinda al snel op de marketingafdeling van Microsoft aan de slag ging. Op 1 januari 1994 trad het paar in het huwelijk op Hawaï. Twee jaar later verliet Melinda het bedrijf om zich op het gezin te richten. Sinds 2000 zetten ze zich met hun Bill & Melinda Gates Foundation samen in voor goede doelen.



Bill Gates heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van bijna 146 miljard dollar. Hij was jarenlang de rijkste persoon ter wereld. Momenteel is hij de op twee na rijkste.

Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste, gevolgd door Tesla-baas Elon Musk.

