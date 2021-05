Celstraffen tot 12 maanden voor fatale 'pedojacht' Arnhem

De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag celstraffen tot twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, opgelegd aan vijf jongeren die betrokken zijn geweest bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man.

Het slachtoffer is om het leven gekomen tijdens een uit de hand gelopen 'pedojacht'. De enige meerderjarige verdachte, die achttien was ten tijde van het delict, heeft samen met een zeventienjarige de hoogste straf opgelegd gekregen.

Ondanks zijn leeftijd heeft de rechtbank, tegen de zin van het Openbaar Ministerie, voor jeugddetentie gekozen. De voorzitter van de rechtbank wees erop dat hij het delict samen met een groep minderjarigen heeft gepleegd en hijzelf nog maar kort achttien jaar oud was.

De overige jongeren hebben voorwaardelijke jeugddetentie en werkstraffen opgelegd gekregen. De rechtbank neemt het ze kwalijk dat ze "voor eigen rechter hebben gespeeld". Hiermee hebben de jongens volgens de rechters niet alleen voor onrust in de samenleving gezorgd, maar ook beslag gelegd op de tijd van de politie.



Hersenbloeding

Het slachtoffer werd op 28 oktober vorig jaar in de stad aangevallen nadat hij online een seksafspraak met een minderjarige had gemaakt. De officier van justitie heeft bij een eerdere zitting aangehaald dat uit onderzoek niet is gebleken dat hij eerder dergelijke intenties heeft gehad. "Hij was geen monster op wie moest worden gejaagd."

Een van de verdachten heeft beelden gemaakt van het voorval. Hierop is te zien hoe de groep achter het slachtoffer, die even later op de grond valt, aan rent. Drie van de jongens zouden hebben getrapt en geslagen. Hierdoor heeft de man een fatale hersenbloeding gekregen.



Tien verdachten

In het politieonderzoek naar de dood van de man is ontdekt dat de groep in wisselende samenstelling meerdere van deze pedojachten heeft uitgevoerd. In totaal zijn tien verdachten aangehouden voor tien geweldsincidenten, die zich allemaal in oktober vorig jaar hebben afgespeeld.

Twee minderjarige leden van de groep die bij eerdere mishandelingen betrokken zijn geweest, hebben werkstraffen gekregen. Een derde is eerder al vrijgesproken en de zaak tegen de twee laatste verdachten laat nog op zich wachten vanwege ontbrekende rapportages.

