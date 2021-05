Geldoverboekingen buitenlandse Marokkanen explosief toegenomen

Ondanks de coronacrisis is het aantal geldovermakingen van Marokkaanse diaspora (MRE) naar Marokko met bijna 50 procent toegenomen.

Dat meldde het Marokkaanse deviezenkantoor maandag in een verklaring.

In de eerste drie maanden van het jaar is zo'n 20,98 miljard DH (€ 1,95 miljard) naar Marokko overgemaakt, tegenover 14,73 miljard DH (€ 1,37 miljard) in dezelfde periode een jaar eerder. Een toename van 41,8 procent.

De Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib (BAM) liet eind maart al doorschemeren dat het aantal overboekingen is toegenomen. BAM heeft haar prognoses voor geldoverdrachten van MRE naar boven bijgesteld en verwacht dat Marokkaanse diaspora dit jaar 71,9 miljard DH (€ 6,7 miljard) gaat overmaken naar Marokko.



Handelstekort

Ook het handelstekort is met 11,2 procent, oftewel 5,6 miljard DH (€ 521 miljoen) gedaald in vergelijking met de stand op maart 2020. Het handelstekort daalde van -50,4 miljard DH naar -44,85 miljard DH. De dekkingsgraad steeg van 57,7 procent naar 63,4 procent. De verbetering van de twee indicatoren is het gevolg van een sterke stijging van de export ten opzichte van die van de import.

Directe buitenlandse investeringen (FDI) noteerden een daling van 31,7 procent en registreerden 3,3 miljard DH (€ 307 miljoen) tegenover 4,87 miljard DH (€ 447 miljoen) een ​​jaar eerder.

