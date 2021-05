De Jonge: zorgen over versloffen gedrag na eerste versoepelingen

Zorgminister Hugo de Jonge waarschuwt dat "de eerste voorzichtige versoepelingen" ertoe leiden dat mensen het niet meer zo nauw nemen met de coronamaatregelen.

Daardoor duurt het volgens hem veel langer voordat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt.

"We moeten eerst een daling zien en als we die willen bewerkstelligen zullen we ervoor moeten zorgen dat ons gedrag niet gaat versloffen", zei De Jonge dinsdag in Sittard, waar hij een bezoek bracht aan het Zuyderland-ziekenhuis.

De minister zei dat het nog "helemaal niet goed gaat. We raken wel over de piek in de ziekenhuizen heen, maar ze liggen nu nog hartstikke vol". Hij wees daarbij ook op de ruim 170.000 besmettelijke personen in Nederland. De kans dat je iemand tegen het lijf loopt die ziek is, is volgens De Jonge "fors aanwezig. Daarom moeten we voorzichtig zijn".



Wat hij zag op Koningsdag en in de volle winkelstraten hoort daar niet bij. "Versoepelen is versloffen aan het worden en het risico daarvan is dat het langer duurt voordat we terug kunnen gaan naar het oude normaal."

De Jonge ontving vorige maand een brandbrief van het Zuyderland-ziekenhuis over het vaccinatiebeleid. Dat gaat niet snel genoeg, vond het ziekenhuis. Ook was het een tegenslag dat zorgpersoneel niet met AstraZeneca kon worden ingeënt, omdat werd besloten dat vaccin alleen toe te dienen aan mensen boven de 60 jaar. Aanleiding waren zeldzame bijwerkingen bij 60-minners. Maar volgens de minister leidde dit besluit niet tot vertraging bij de vaccinaties, omdat de ouderen nu eenmaal aan de beurt waren.



De Jonge vond het een indringende brief van het ziekenhuis en hij begrijpt de emotie van waaruit die is geschreven. "Al ruim een jaar is het druk en zwaar in de ziekenhuizen en zorgmedewerkers wachten al lang op een vaccin." Hij wijst erop dat alle ziekenhuizen eind deze week de vaccins binnen hebben voor al hun personeel dat direct met covid-patiënten in contact komt.

Landelijk betrof het nog zo'n 35.000 zorgmedewerkers, die aandrongen op een vaccinatie. Begin dit jaar gingen al 40.000 vaccins naar zorgverleners.

