Imintanout: Vrouw veroordeeld na uit-huis-zetten echtgenoot

De rechtbank van Imintanout in de provincie Chichaoua heeft een vrouw een geldboete van 1.000 DH (€ 93) opgelegd omdat ze haar man uit het echtelijk huis had verdreven.

De man deed in augustus 2020 aangifte tegen zijn echtgenote nadat ze hem uit huis had gezet.

Een ruzie tussen het stel escaleerde en volgens de man heeft de vrouw hem aangevallen alvorens ze hem wegstuurde. Het openbaar ministerie besloot, na het horen van getuigen, om over te gaan tot vervolging.

Het is niet de eerste keer dat een echtelijke ruzie en een uithuiszetting leidt tot een rechtelijke uitspraak. Eind maart heeft de rechtbank in Marrakech in een soortgelijke zaak een vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke straf en een geldboete van 2000 DH (€ 190).



Volgens recent onderzoek van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP is de helft van de Marokkaanse mannen weleens slachtoffer geweest van een vorm van geweld. In 37 procent van de die gevallen ging het om psychologisch geweld, daarvan sprak 12 procent van geweld in gezinsverband.

Het rapport van de Hoge Commissie voor Planning leidde tot veel ophef in Marokko. Vooral vrouwenrechtenbewegingen voerden aan dat het onderzoek kan bijdragen aan het ondergesneeuwd raken van het geweld tegen vrouwen.



Niet lang daarna verscheen een onderzoeksrapport dat licht wierp op de percepties van mannen over huiselijk geweld. Zo vindt bijna een derde van de Marokkaanse mannen het recht te hebben de partner te slaan als ze een fout heeft begaan en is meer dan de helft van de mannen in Marokko niet bekend met wetsartikel 103-13. Het artikel heeft betrekking op het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Het onderzoek bevestigde de patriarchale opvattingen van sommige Marokkaanse mannen en dat het mannelijk perspectief nog steeds verankerd zit in de Marokkaanse samenleving.

© MAROKKO.NL 2021