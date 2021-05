Radi en Raissouni ontvangen strafsdossiers, na jaar in voorarrest

Omar Radi en Slimane Raissouni hebben maandag eindelijk de strafsdossiers ontvangen. De twee journalisten zitten al bijna een jaar vast.

"Het is een primeur", zei Me Miloud Kandil, de advocaat van Radi en Raissouni tegen nieuwsdienst Yabiladi.

"Dit is een belangrijke wending die we verwelkomen", zei hij. Hij prees ook het reactievermogen van de plaatselijke Okasha-gevangenis. "Ook zij waren aangenaam verrast om te zien dat Omar en Slimane hun dossiers hadden ontvangen", zei hij.

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. Hij wordt verdacht van verkrachting en zit al bijna een jaar vast in afwachting van zijn proces. Radi werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage.



Het team van advocaten van Radi en Raissouni hebben maandag een bezoek kunnen brengen aan de twee journalisten die enkele weken geleden een openlijke hongerstaking zijn begonnen. Radi heeft vorige week zijn 22-dagen durende hongerstaking stopgezet. "Omar is er op de één of andere manier in geslaagd te herstellen nadat hij om gezondheidsredenen zijn hongerstaking heeft opgeschort.", zei Kandil.

Radi had een bloeding in het maag-darmkanaal. "De gezondheidstoestand van Omar verbetert, hij is al jaren chronisch ziek en lijdt aan de ziekte van Crohn", zei de advocaat.



Raissouni is daarentegen niet gestopt met zijn hongerstaking en zit inmiddels op 26 dagen. Volgens de advocaten vertoont hij ernstige tekenen van gewichtsverlies en zwakte. "Hij verklaart dat hij pas stopt als hij thuis bij zijn kinderen kan zijn of in een graf belandt", zegt zijn advocaat.

Het bijzonder lange voorarrest van de twee journalisten zorgt voor ophef in binnen en buitenland. De politie in Rabat heeft in april een demonstratie beëindigd waarin actievoerders opriepen tot vrijlating van "gewetensgevangenen" Radi en Raissouni.



In de Amerikaanse krant The Washington Post werd vrijdag een opiniestuk gepubliceerd over de persvrijheid in Marokko. Het stuk grijpt het strafproces aan om de aandacht te vestigen op de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en zelfs de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. "Ze moeten worden vrijgelaten voordat het regime meer politieke gunsten van de Verenigde Staten krijgt", aldus The Washington Post.

De advocaten gaan wederom een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling voor Raissouni indienen tijdens de zitting van woensdag. "De rechtbank van eerste aanleg weigerde eerder voorlopige invrijheidstelling voor beide zaken, maar we gingen in hoger beroep", legt hij uit. Voor Radi is het hoger beroep nog niet ingepland.

